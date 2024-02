Diebischer Postbote von Kollegen in die Falle gelockt

Im Landkreis Schwandorf ist ein diebischer Postbote aufgeflogen. Laut Polizei waren seit vergangenen Dezember im Bereich Steinberg am See mehrere Postsendungen verschwunden. Ein Mitarbeiter der Post hatte einen bestimmten Postboten in Verdacht. Er stellte ihm eine Falle, indem er ein Paket präparierte, so die Polizei.

Dieb tappt in die Falle

Prompt hatte sich der verdächtigte Austräger das Paket unerlaubterweise geschnappt, obwohl es nicht für seine Tour bestimmt war. Der Post-Mitarbeiter, der ihm die Falle gestellt hatte, erstattete Anzeige. Im Zuge der Ermittlungen konnten dem 27-jährigen Postboten weitere Diebstähle von Postsendungen nachgewiesen werden, so die Polizei. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen wegen Diebstahls und Verletzung des Postgeheimnisses rechnen. Wie hoch der Wert der gestohlenen Pakete war, teilte die Polizei nicht mit.

Paketdieb auch in Niederbayern aufgeflogen

Erst Ende Januar hatte es einen ähnlichen Fall in Niederbayern gegeben. Hier hat die Polizei Eggenfelden im Landkreis Rottal Inn eine Diebstahlserie aufgeklärt. Ein Paketfahrer aus Straubing soll bereits ausgelieferte Päckchen von privaten Grundstücken gestohlen haben. Videoaufnahmen überführten den Paketboten. Bei dem Mann zu Hause fanden Polizeikräfte einen Teil der verschwundenen Ware. Den Wert der verschwundenen Gegenstände schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Der Mann muss sich wegen Diebstahls verantworten.

Polizei gibt Tipps gegen Paket-Diebstahl

Um Diebstählen vorzubeugen, ist es laut Polizei empfehlenswert, wertvolle Gegenstände gar nicht erst zu versenden. Verbraucher sollten sich gut überlegen, welche Ware sie per Paket zu sich kommen lassen wollen. Falls es gar nicht anders geht, seien Paketversicherungen für wertvolle Waren empfehlenswert.