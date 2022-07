Inside USK: Die Kritik an Polizei-Spezialkräften

Schlagstocktraining mit Abschlussprüfung für USK-Beamte

In der Ausbildung lernen USK-Beamte in einem einwöchigen Training den korrekten Umgang mit dem Schlagstock. "Wir haben eine sehr intensive Ausbildung gerade mit dem Stock, weil wir wissen, wie gefährlich dieses Einsatzmittel auch ist", so Kommandoführer Diehm. Das Schlagstocktraining endet mit einer Prüfung. Nur, wer diese besteht, darf den Stock auch im Einsatz führen.

Kritiker sprechen von "harter Linie" der bayerischen Polizei

Ein grundsätzlicher Vorwurf der Kritiker: Die bayerische Polizei fährt ihrer Meinung nach eine harte Linie. Auf Nachfrage des BR-Politikmagazins Kontrovers heißt es dazu aus dem bayerischen Innenministerium: Bei gewaltbereiten Personen, identifizierten Störern, Extremisten und Rädelsführern schreite die bayerische Polizei konsequent unter Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten ein.

Der Inspekteur der Polizei, Norbert Radmacher, leitet das Sachgebiet 'Einsatz' der Polizei im Innenministerium. Er erklärt: "Wir haben eine konsequente Linie, wenn es um das Thema Gewalt geht." Entsprechend gelte in Bayern das Motto "Deeskalation durch Stärke", so Radmacher. "Und so versuchen wir zu agieren."

Gewaltmonopol des Staates zum Schutz der Bürger

Tatsächlich bezeichnet sich das USK selbst als Deeskalationseinheit, die viel Wert auf Kommunikation legt. Ein Euphemismus, findet Polizeiwissenschaftler Rafael Behr. Er ist Professor an der Polizeihochschule in Hamburg. "Deeskalation kann man natürlich so gestalten, dass man die anderen so bedroht oder ihnen Angst einjagt, dass sie Dinge, die sie vorhatten, nicht tun."

Klar ist aber auch: Das Gewaltmonopol obliegt dem Staat und darf von der Polizei zum Schutz der Bürger ausgeübt werden, beispielsweise, um die gewaltsame Durchsetzung von Partikularinteressen Einzelner oder einer Interessensgruppe zu verhindern. Ein Punkt, den auch Polizeiwissenschaftler Behr betont: "Zunächst einmal erschrecken wir eigentlich vor jeder Form von Gewaltanwendung. Wir müssen aber tatsächlich einsehen, dass die polizeilich ausgeführte Gewalt eine ist, die nach Regeln erfolgt […] und vom Grundsatz her legitim und legal ist." Gleichwohl gilt: Auch der Staat in Gestalt der Polizei darf Gewalt nur anwenden, wenn es nötig ist.

Inside-USK: Exklusive Einblicke in die Arbeit der Spezialkräfte

Noch nie zuvor hat das Unterstützungskommando (USK) der bayerischen Polizei einem Kamerateam so intensive Einblicke gewährt wie den Reporterinnen des BR-Politikmagazin Kontrovers. Sie durften die Polizei-Spezialkräfte ein halbes Jahr während ihrer Ausbildung begleiten, miterleben, wie sie bei einer Drogenrazzia vorgehen und auch beim Einsatz des USK rund um den G7-Gipfel war die Kamera mit dabei. Die vierteiligen Reportageserie "Inside USK" gibt es in der BR Mediathek und im YouTube-Channel von BR24.