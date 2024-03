Deutschlands ältester Schnupftabakhersteller stellt Betrieb ein

Der nach eigenen Angaben älteste Schnupftabakhersteller Deutschlands, die Bernard-GmbH in Sinzing bei Regensburg, will nach 291 Jahren den Betrieb einstellen. Grund dafür ist nach Firmenangaben die 3. Tabakproduktrichtlinie (TPD 3) der Europäischen Union, derzufolge auch für Schnupftabak die Lieferkette genau dokumentiert werden muss.

Schnupftabakhersteller: Zu viel Bürokratie

Die Geschäftsführerin des Unternehmens, Toni Alhäuser-Clausen, teilte dem BR mit, das Unternehmen könne die EU-Richtlinie, die ab Montag, dem 20. Mai (Pfingstmontag), gelte, nicht umsetzen und werde deshalb den Betrieb einstellen.

"Es finden aktuell Gespräche statt, diese sind aber absolut vertraulich. Sollten die Gespräche positiv verlaufen, werden wir unsere Kunden entsprechend informieren", schrieb die Geschäftsführerin. Weitere Angaben könne sie nicht machen und deshalb auch keine Stellungnahme abgeben. Deshalb bleibt im Moment offen, wie viele Mitarbeiter von der Schließung betroffen sind.

Tabak im Steinfläschchen

In ihrem Online-Shop bietet die Manufaktur Bernard derzeit noch mehr als 70 Produkte, darunter den Schnupftabak "Schmalzlerfranzl" in Steingutfläschchen, das Schnupfpulver "Naseweis" und Schnupftücher, an. Ob Bernards bekanntestes Produkt, der "Schmalzlerfranzl", künftig überhaupt noch hergestellt wird ist, unklar.

Das Schicksal der Bernard-GmbH teilten aktuell viele kleine Traditionsbetriebe in Bayern. Neben Bürokratie bereitet auch der Fachkräftemangel und die Nachfolge vielen Unternehmen Sorge.