vor etwa einer Stunde

Denkmalgeschützte Kapelle großflächig mit Graffiti beschmiert

Schon wieder gibt es in Niederbayern einen Fall von Sachbeschädigung an kirchlichem Eigentum. Diesmal wurde in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau eine Kapelle mit Graffiti beschmiert. Der Sachschaden ist hoch.