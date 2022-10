Demonstranten bei Scholz-Besuch: Mehr Waffen für Ukraine

Demonstrantin: Keine Waffen, kein Frieden

Ohne Waffen könne man den Krieg nicht beenden und auch keinen Frieden in der Ukraine herstellen, sagte die Organisatorin und gebürtige Ukrainerin Valentyna De Maar. "Das Einzige, was der Angreifer versteht, sind Stärke und Waffen. Wir müssen den Aggressor aus unserem Land rauswerfen - mit Waffen in der Hand", so De Maar.

Die Organisatorin forderte ganz Europa zu mehr Solidarität auf, denn dieser Krieg betreffe nicht nur die Ukraine, sondern gehe ganz Europa an. "Die friedliche Ordnung, das Zusammenleben in Europa wurde gestört", erklärt sie.

Protest als Zeichen der Dankbarkeit

Mit der Protestaktion wollten sich die Ukraine-Unterstützerinnen und -Unterstützer, unter denen auch gebürtige Ukrainer waren, aber auch bei Deutschland bedanken. Zum Beispiel für bisherige Waffenlieferungen, die finanzielle Unterstützung und die Aufnahme von Geflüchteten.