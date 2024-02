CSU: Verwaltungsgericht Niederbayern soll nach Passau

Nachdem das Verwaltungsgericht Niederbayern entgegen früherer Pläne nicht nach Freyung kommen wird, bringt die CSU jetzt Passau als Standort ins Spiel. Der Standort sei für die Behörde ideal, so die CSU.

Passau "idealer Standort"

Ministerpräsident Söder hatte 2020 verkündet, dass Niederbayern ein eigenes Verwaltungsgericht bekommt und nicht weiter in Regensburg verhandelt werden soll.

Laut dem Passauer Jura-Professor und CSU-Mitglied Holm Putzke und dem CSU-Stadtrat Georg Steiner ist der Standort Passau ideal. Putzke erläutert: "Niederbayern ist derzeit der Einzige der sieben bayerischen Regierungsbezirke ohne ein eigenes Verwaltungsgericht. Es ist überfällig, für fast 1,3 Millionen Niederbayern ein eigenes Verwaltungsgericht zu schaffen." Zuerst hatte die Passauer Neue Presse [Externer Link - möglicherweise Bezahlinhalt] über den Vorschlag berichtet - den es so ähnlich vor einigen Jahren schon einmal gab.

Schon alleine der massive Anstieg von Klagen gegen Asylbescheide führe zu einem Überlastungszustand, der nur mit einem eigenen Verwaltungsgericht gelindert werden könne.

Universität Passau könnte auch profitieren

Durch die Einrichtung des Gerichts in Passau würden zudem die Fahrtwege für Prozessbeteiligte verkürzt und der gesamte Raum Passau in Sachen Wirtschaftlichkeit aufgewertet. Durch das bestehende Landratsamt und das Landgericht besteht laut Putzke schon jetzt eine gute "Behördenstruktur" in Passau. Außerdem würden an der Universität Passau Juristen ausgebildet. Ein Verwaltungsgericht in Passau würde attraktive Praktikums- und Referendarstationsplätze schaffen.