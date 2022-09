Trainingszentrum der Polizei in Freyung vor dem Aus?

Es gibt Hinweise, dass das Zentrum für polizeiliche Spezialkräfte – zumindest im Bayerischen Wald – vor dem Aus steht. Heute soll das Thema im Innenausschuss des Landtags behandelt werden.

Klare Aussage zum Standort gefordert

Der Freyunger FDP-Landtagsabgeordnete Alexander Muthmann teilte dem BR mit, er erwarte, dass Innenminister Herrmann Farbe bekenne und alle Karten auf den Tisch lege, ob die Staatsregierung das vor sechs Jahren groß angekündigte Polizeiausbildungs- und Trainingszentrum in Freyung noch wolle. Es müsse endlich Klarheit herrschen, kritisiert Muthmann und wies auf offene Grundstücksfragen hin, die dem Vorhaben wohl Probleme bereiteten.

Fläche in Freyung zu klein?

Die PNP schreibt am heutigen Mittwoch, dass in Freyung nur eine deutlich kleinere Fläche als vorgesehen zur Verfügung stehe. Das Innenministerium habe deshalb vermutlich Abstand von den ursprünglichen Plänen genommen habe. Als Ersatz, so die PNP, stehe ein Fortbildungs- und Tagungszentrum für bis zu 4.000 Beamten im Raum.

Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte 2016 die Entscheidung verkündet, dass die Staatsregierung in Freyung ein Trainingszentrum für junge Polizeibeamte plane.