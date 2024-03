CSU contra Freie Wähler: Wer ist der härtere Cannabis-Gegner?

"Legalisierungs-Irrsinn", "unverantwortlich", "politischer Sündenfall", "Gefährdung der Bevölkerung", "schädlich": Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) reihten am Dienstag ein negatives Attribut an das andere, um ihre Kritik am Cannabis-Gesetz des Bundes zu betonen. Zuvor hatte das bayerische Kabinett beschlossen, Millionen für Kontrolleure auszugeben, um den Cannabis-Anbau maximal zu erschweren. Auch wenn an der Pressekonferenz kein Freie-Wähler-Minister teilnahm, ließen Herrmann und Gerlach keinen Zweifel am Unmut der gesamten schwarz-orangen Regierung über die Teillegalisierung.

Nur wenige Stunden später attackierte die CSU den Koalitionspartner in den sozialen Netzwerken und stellte die Glaubwürdigkeit der Freien Wähler beim Thema Cannabis infrage: "Die Freien Wähler haben bei Cannabis den gleichen Kurs wie die Ampel!", schrieb die CSU auf Instagram und im Kurznachrichtendienst X. In einer Zeit, in der CSU und Freie Wähler die Politik der Bundesregierung als Wurzel allen Übels in Deutschland geißeln, ist ein Ampel-Vergleich so etwas wie die Höchststrafe.

Entsprechend deutlich fällt auf BR24-Anfrage die Erwiderung der bayerischen FW-Generalsekretärin Susann Enders aus: "Es ist eine falsche und populistische Verkürzung durch die CSU und daher schade und eigentlich nicht ernst zu nehmen."

"Freie Wähler im Bund wollen Cannabis"

Die CSU kombinierte ihren Post in den sozialen Netzwerken mit einem Sharepic, auf dem in Großbuchstaben zu lesen ist: "Freie Wähler im Bund wollen Cannabis." Darunter steht ein Zitat aus dem FW-Bundestagswahlprogramm von 2021: "Die Einteilung in weiche und harte Drogen ist veraltet. Daher stehen wir der Legalisierung weiterer Drogen, wie z.B. Cannabis offen gegenüber (...)."

Im Gegensatz dazu präsentiert sich die CSU als die treibende Anti-Cannabis-Kraft: "Wir wollen das Gesetz im Bundesrat noch stoppen und – falls es doch kommt – es härtestmöglich vollziehen", heißt es in dem Post. "Wir" heißt in diesem Fall "CSU" – und nicht "Koalition".