Corona-Ticker Unterfranken: Zahlen steigen weiter an

05.34 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken steigen an

In den meisten unterfränkischen Regionen sind die Inzidenzwerte laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Vergleich zum Vortag gestiegen. In vier der insgesamt zwölf Regionen sind sie gesunken, in einer gleichgeblieben. Am stärksten betroffen ist weiterhin der Landkreis Haßberge mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 758,2. Im Landkreis Main-Spessart ist der Wert am niedrigsten, wobei er auch dort im Vergleich zum Vortag angestiegen ist.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: