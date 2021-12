Corona-Ticker Unterfranken: Dommusik sagt Konzerte ab

12.05 Uhr: Verstärkte Kontrollen von Testcentern in der Region Würzburg

Kontrollteams des Landratsamts Würzburg sind derzeit verstärkt in der Region unterwegs, um die Qualitätsstandards in Corona-Testcentern zu überprüfen. Das sagte Paul Justice, der das Testmanagement am Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Würzburg verantwortet, am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Anlass seien mehrere Beschwerden, die ihn in den vergangenen Tagen erreicht hätten, so Justice. Deshalb gebe es nun vermehrt "anlassbezogene Kontrollen". Erst am Mittwoch seien bei der Überprüfung einer Teststelle "wesentliche Fehler und Mängel" festgestellt worden. Bereits im Juni dieses Jahres hatten Kontrollteams bei Testcentern Hygienemängel oder auch Fehler bei der Durchführung der Tests festgestellt. Drei Antigen-Schnellteststellen wurden damals durch das Würzburger Gesundheitsamt geschlossen.

Was die Versorgung der Teststellen in der Region mit Tests betrifft, erreichen Paul Justice derzeit unterschiedliche Berichte. Die Nachfrage sei seit der Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern vor einer Woche immens, so Justice. Vor allem bei kleineren Teststellen gebe es deshalb vereinzelt auch Engpässe, bei den großen Testcentern sähe es besser aus. Hier seien große Kontingente bestellt worden, "die fristgerecht in den nächsten Tagen" eintreffen sollten. Wenn man auf leistungsstarke Großhändler setze, würde man auch an die Tests kommen. Von Unmut bei Wartenden vor Testcentern habe er bisher nichts gehört, so Justice. Er selbst halte sich mit Prognosen für die kommenden Wochen zurück. Er habe, "auch zum Selbstschutz", gelernt, nicht allzu hoffnungsvoll zu sein. Es habe zuletzt Entscheidungen der Politik gegeben, die ihn "frustriert und auch verärgert" hätten und so sei die Lage "ein Rauf und Runter".