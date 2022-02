Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte kaum verändert

12.36 Uhr: Kleiner und im Freien – Vesperkirche Schweinfurt wieder eröffnet

Nach einem Jahr coronabedingter Pause startet in Schweinfurt wieder die Vesperkirche. Wegen der Pandemie allerdings in kleinerer Form und an der frischen Luft. Die Ansbacher Regionalbischöfin Gisela Bornowski hat sie heute mit einem Gottesdienst eröffnet. Die "Vesperkirche-Anders" soll bis zum 20. Februar dauern, sie beginnt montags bis samstags um 12 Uhr mit einem kurzen Mittagsimpuls in der Kirche. Anschließend gibt es draußen vor der Kirche auf dem Martin-Luther-Platz bis kurz nach 13 Uhr Essen und Trinken. Sonntags beginnt die Vesperkirche mit Gottesdiensten um 10.30 Uhr. Die Essensausgabe findet dann von 10.30 bis 12.45 Uhr statt. Das gewohnte Menü in der Kirche kann es wegen der Pandemie nicht geben – stattdessen gibt es für 1,50 Euro ein einfaches Essen, das vor Ort im Stehen gegessen oder mitgenommen werden kann. Wie in der Gastronomie gilt auch hier die 2G-Regelung.