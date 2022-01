Corona-Ticker Oberfranken: 386 Corona-Neuinfektionen im Bezirk

16.11 Uhr: Vermehrt Omikron-Fälle in Bayreuth

Den überdurchschnittlich hohen Anstieg der Corona-Inzidenz in der Stadt Bayreuth innerhalb eines Tages um 65 Punkte auf 243,1 führt das Landratsamt auf eine Hauptursache zurück. Dem Gesundheitsamt seien viele Fälle der hochansteckenden Omikron-Variante gemeldet worden, teilte das Landratsamt auf Anfrage des BR mit. Ihr Anteil nehme in Bayreuth zu. Die Fälle der Omikron-Variante machten in Bayreuth mittlerweile etwa ein Drittel aller aktuellen Corona-Fälle aus.

14.25 Uhr: Inzidenz in Oberfranken auf 199,3 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt aktuell bei 199,3 und ist seit gestern um 20,0 Punkte gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit (Stand: 05.01.22, 8.00 Uhr). Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 214,2 und ist um 13,8 Punkte höher als gestern.

Seit gestern sind 692 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL 101.860 Corona-Fälle. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 2.025 Personen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern sind acht Todesfälle hinzugekommen.

06.51 Uhr: Inzidenz sinkt in Hof und steigt in Bamberg und Bayreuth

Lange Zeit lag der Inzidenzwert nirgendwo in Oberfranken höher als in der Stadt Hof. Jetzt ist die Zahl derer, die sich dort pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus infizieren, um rund 15 Punkte gesunken - auf einen Inzidenzwert von 241,3. Höhere Inzidenzen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) jetzt (Stand: 03.18 Uhr) für die Städte Bamberg (246,5) und Bayreuth (243,1). Im Falle Bambergs ist das ein Anstieg um mehr als 50 Punkte im Vergleich zum Vortag, in Bayreuth ist der Wert binnen 24 Stunden gar um mehr als 65 Punkte gestiegen.

Das RKI weist auf seiner Internetseite allerdings darauf hin, dass während der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels weniger getestet worden sein könnte und die in in den Vortagen gemeldeten Zahlen daher ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage gezeichnet hätten. Den nach wie vor niedrigsten Inzidenzwert in ganz Bayern weist der Landkreis Wunsiedel mit einem Wert von 104,2 auf. Auch er ist im Vergleich zum Vortag allerdings um rund 15 Punkte gestiegen.

Die weiteren Werte in Oberfranken: Landkreis Coburg 224,1; Landkreis Bamberg 217,6; Landkreis Forchheim 205,0; Stadt Coburg 183,6; Landkreis Kronach 180,8; Landkreis Bayreuth 178,4; Landkreis Kulmbach 162,4; Landkreis Hof 159,8 und Landkreis Lichtenfels 157,4.