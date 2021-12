Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwerte sinken weiter

16.07 Uhr: Höchste Inzidenz Bayerns in Oberfranken

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt bei 339,1 und ist seit Montag um 16,4 Punkte gesunken. Oberfranken hat damit von allen sieben bayerischen Regierungsbezirken nach wie vor die höchste Inzidenz. Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 289,5 und ist seit gestern um 12,7 Punkte gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor.

Seit Montag sind 106 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL in dem Bezirk 97.096 Corona-Fälle. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.947 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das sind sieben Todesfälle mehr als am Vortag.

11.07 Uhr: Weitere Teststellen im Landkreis Hof

Die Coronatest-Möglichkeiten in der Region Hof werden ausgebaut: An mehreren Orten im Landkreis Hof gibt es speziell an den Weihnachtsfeiertagen zusätzliche Teststellen. Außerdem gibt es seit Montag in Münchberg eine Außenstelle des Zentrums von Stadt und Landkreis Hof. Das teilt das Landratsamt Hof mit. Bisher hatten Ehrenamtliche in Münchberg die Tests durchgeführt. Die Teststation befindet sich in der Sporthalle des TV Münchberg, Dr.-Martin-Luther-Straße 20. Die Außenstelle in Münchberg ist genauso wie die Zentrale Teststation in Hof in der Ernst-Reuter-Straße 62 an sieben Tagen die Woche geöffnet, auch an den Feiertagen. Angeboten werden Schnell- und PCR-Tests. Den Betrieb der beiden Testzentren in Hof und Münchberg haben Stadt und Landkreis Hof an die Firma 21dx übergeben.

Auf der Internet-Seite des Landkreises Hof kann man anhand eines Ampel-Systems die jeweils aktuellen Wartezeiten in den beiden Testzentren in Hof und Münchberg abrufen. Zusätzlich gibt es noch 21 privat betriebenen Teststellen in Stadt und Landkreis Hof. Die detaillierten Öffnungszeiten sind ebenfalls auf den Internet-Seiten von Stadt und Landkreis Hof aufgelistet.

09.42 Uhr: Leichte Entspannung am Klinikum Bamberg

Im Krankenhaus Bamberg sind wieder etwas weniger Betten mit Corona-Patienten belegt. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gibt es im Klinikum zumindest eine begrenzte Anzahl an freien Betten für Patienten mit Covid-19. In Bad Staffelstein und Coburg sind hingegen alle Betten belegt.

Derzeit sind nach Angaben des Registers 862 Covid-19-Fälle in bayerischen Kliniken in Behandlung. Davon müssen rund 63 Prozent invasiv beatmet werden. Damit sind im Freistaat die meisten Corona-Patienten im Ländervergleich in Behandlung (NRW: 717, Baden-Württemberg: 582). 194 Covid-Intensivbetten sind in Bayern aktuell noch frei. Die Notfallreserve an Betten beträgt 542. Das bedeutet, innerhalb von sieben Tagen kann um diese Bettenzahl aufgestockt werden.

07.30 Uhr: Inzidenzwerte in fast allen Regionen gesunken

In Oberfranken sind die Inzidenzwerte fast aller Städte und Landkreise binnen 24 Stunden gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut veröffentlicht hat. Demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern nur in drei Landkreisen nicht gesunken. Während der Wert in Kulmbach sogar leicht angestiegen ist – von 198,8 auf 200,2 – sind die Inzidenzen in Wunsiedel (179,2) und Kronach (476,2) jeweils gleichgeblieben.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute weiterhin in der Stadt Coburg vor. Hier ist der Wert binnen eines Tages von 705,2 auf 612,1 gesunken. Auch im Landkreis Coburg fiel der Inzidenzwert: von 663,0 auf 600,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der restlichen kreisfreien Städte und Landkreise: Stadt Bamberg 345,6 (Vortag: 357,4), Landkreis Bamberg 418,3 (Vortag: 423,1), Stadt Bayreuth 210,7 (Vortag: 243,1), Landkreis Bayreuth 167,8 (Vortag: 183,3), Landkreis Forchheim 265,0 (Vortag: 267,6), Stadt Hof 327,6 (Vortag: 347,6), Landkreis Hof 307,9 (Vortag: 323,7), Landkreis Lichtenfels 424,1 (Vortag: 433,1).