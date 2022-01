Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwerte steigen fast überall

07.11 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenzen steigen fast überall

In den meisten Städten und Landkreisen in Oberfranken ist der Inzidenzwert angestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Laut RKI gibt es dabei nur zwei Ausnahmen: In Stadt und Landkreis Coburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 24 Stunden gesunken. In der Stadt Coburg fiel der Wert von 198,3 auf 183,6, im Landkreis von 187,1 auf 184,8. In allen anderen Regionen in Oberfranken sind die Werte gestiegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin in der Stadt Bayreuth vor (349,8), der niedrigste Wert im Landkreis Wunsiedel (123,7).

So hoch sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Städten und Landkreisen Oberfrankens: Stadt Bamberg 296,1 (Vortag: 289,5), Landkreis Bamberg 267,1 (Vortag: 250,2), Stadt Bayreuth 349,8 (Vortag: 322,8), Landkreis Bayreuth 242,1 (Vortag: 222,8), Stadt Coburg 183,6 (Vortag: 198,3), Landkreis Coburg 184,8 (Vortag: 187,1), Landkreis Forchheim 223,0 (Vortag: 197,3), Stadt Hof 252,4 (Vortag: 210,3), Landkreis Hof 195,7 (Vortag: 166,1), Landkreis Kronach 245,6 (Vortag: 232,1), Landkreis Kulmbach 219,8 (Vortag: 203,0), Landkreis Lichtenfels 232,3 (Vortag: 184,3), Landkreis Wunsiedel: 123,7 (Vortag: 97,3).

Aktuell weist der Landkreis Wunsiedel die drittniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland auf. Am Vortag war der Landkreis deutschlandweit laut RKI noch am niedrigsten gelegen.