Corona-Ticker Oberbayern: Ein Landkreis unter Inzidenz von 50

Montag, 20. September 2021

10.25 Uhr: Nur noch ein oberbayerischer Landkreis unter 50

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag nur für einen oberbayerischen Landkreis eine Inzidenz unter 50: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat es in den vergangenen sieben Tagen 37,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben. Alle anderen Landkreise liegen über dem Wert von 50. Viele Kreise, darunter Stadt und Landkreis München sowie Ebersberg, melden eine Inzidenz knapp unter 100. Über 100 liegen die Landkreise Eichstätt, Erding, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach sowie Stadt und Landkreis Rosenheim. Das Berchtesgadener Land liegt knapp unter 200 (198,4), der Landkreis Traunstein darüber (218).

10.17 Uhr: 3G-Stichproben an bayerischen Universitäten

Vor dem Wintersemester setzt der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) an den Universitäten auf 3G-Stichprobenkontrollen. "Im Regelfall werden es strukturierte und engmaschige Stichproben sein", sagte der CSU-Politiker im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Anders als bei Theaterbesuchern können nicht jede Studentin und jeder Student kontrolliert werden, so Sibler. "Theater haben in der Regel ein, zwei oder drei Eingänge. Wenn sie nur die Münchner Universitäten nehmen, dann haben sie teils viele hunderte Gebäude, da wird das einfach nicht möglich sein." Außerdem habe man es mit Menschen zu tun, die ein hohes "Maß an Selbstverantwortung haben", so Sibler weiter: "Ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir hier mit einem guten Miteinander von engmaschigen Kontrollen, Tests und viel Vernunft hier gut umgehen werden miteinander." Besonders zu Beginn des Semesters werde die geltende 3G-Regel engmaschig kontrolliert, so Sibler. Ideal wäre es allerdings, so Sibler weiter, wenn sich möglichst viele Studierende impfen lassen würden.

Sibler kündigte mehr Präsenzveranstaltungen an den Universitäten an und sprach von einer deutlichen Verbesserung gegenüber den letzten drei Corona-Semestern. "Viele haben ja bisher wirklich das Studium nur digital erlebt, das wird jetzt ein ganz anderes Gefühl." Große Vorlesungen würden auch im Wintersemester erneut teilweise digital stattfinden, so Sibler weiter. Kleinere Seminare hingegen würden zu einem wesentlichen Teil wieder in Präsenz stattfinden.