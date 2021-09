Corona-Ticker Oberbayern: Mühldorf impft in acht Sprachen

19.01 Uhr: Oberbayern bei Inzidenz deutlich über dem bayerischen Schnitt

Das LGL meldet für Oberbayern 577 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages (Stand 14.9., 8 Uhr). Zwei Menschen sind an oder mit Covid19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 97,59 und damit deutlich über dem bayernweiten Wert von 86,19.

Die Landkreise Berchtesgadener Land (229,48) und Traunstein (207,9) sowie die Stadt Rosenheim (239,03) haben nicht nur in Oberbayern, sondern bayernweit die höchsten Inzidenzwerte. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Oberbayern im Kreis Weilheim-Schongau (55,83).

Dienstag, 14.9.2021

15.40 Uhr: Spritze plus Riesenrad: Impf-Aktionswoche München

Wem nicht wegen der Corona-Impfung etwas schwummrig wird, den dreht es danach vielleicht auf dem Riesenrad: Zum Auftakt der deutschlandweiten Aktionswoche «HierWirdGeimpft» konnten sich Menschen auch an einem Riesenrad in München überzeugen lassen. Bei «Impf'n'Ride» bekam der Impfling mitsamt seiner Angehörigen am Montag anschließend eine Gratisrunde auf dem Riesenrad im Werksviertel geschenkt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hofft, mit solchen Aktionen «den einen oder anderen, der vielleicht noch zögert», zu überzeugen. «So leicht wie jetzt war es noch nie, sich impfen zu lassen», sagte er bei der Aktion, bei der auch Fernsehkoch Alexander Herrmann als «Impf-Testimonial» dabei war. Das Riesenrad ist eine von Hunderten Aktionen in Bayern diese Woche, mit der die Impfquote steigen soll - unter anderen in Einkaufszentren und in Gaststätten. In Bayern sind derzeit rund 60 Prozent vollständig geimpft - damit liegt der Freistaat im Bundesvergleich hinter vielen anderen Bundesländern.

15.32 Uhr: Landkreis München: Covid-19 Impfungen in Jugendzentren möglich

Der Kreisjungendring München bietet im September in verschiedenen Jugendzentren im Landkreis München für Jugendliche Impfungen gegen das Corona Virus an. Das Impfangebot wird in Zusammenarbeit mit den Impfzentren und dem Münchner Landratsamt ermöglicht. Das Impfangebot steht Jugendlichen ab 12 Jahren zur Verfügung. Für die Impfung von Jugendlichen unter 16 Jahren ist jedoch die Anwesenheit mindestens eines Elternteils/Sorgeberechtigten zwingend erforderlich. Jugendliche ab 16 Jahren können bereits eigenständig einwilligen. Auch Erwachsene können die Chance vor Ort nutzen und sich impfen lassen. Informationen dazu, wann man sich in welchem Jugendzentrum impfen lassen könnte gibt es auf der Webseite des Kreisjugendrings unter "http://www.kjr-ml.de"www.kjr-ml.de.

13.54 Uhr: "Back to School"-Impftag des Landkreises München

Am letzten Ferientag organisiert der Landkreis München einen "Back to School"-Impftag: In den Impfzentren in Haar, Oberhaching, Planegg und Unterschleißheim können sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren ohne Termin eine Spritze gegen Corona geben lassen. Verwendet werden ausschließich die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Dazu gibt es dann Freikarten für verschiedene Freizeitaktivitäten zum Beispiel für Kinos in Haar und Ottobrunn, das Freizeitbad "aquariush" in Unterschleißheim und die Bavaria Filmstadt - so lange der Vorrat reicht.

Montag, 13.9.2021