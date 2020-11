Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwert leicht gesunken

06.34 Uhr: "Woche der Demokratie" startet digital

Am Montag startet die "Woche der Demokratie" in Würzburg, in diesem Jahr coronabedingt digital. Veranstaltet wird die Woche vom Bundesprogramm "Demokratie leben!" in Kooperation mit dem Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage. In den vergangenen Jahren fand eine sogenannte Demokratiekonferenz mit mehreren Veranstaltungen an einem Tag statt. "Das ist aber in Zeiten von Corona schwer umzusetzen. Und digital wenig attraktiv", sagt Katharina Wehinger vom Würzburger Bündnis für Zivilcourage.

Deshalb werden die Veranstaltungen im Laufe der Woche dieses Mal digital angeboten. Die Angebote seien kostenlos. "Uns geht es darum, Demokratie zu stärken, klar. Gerade auch in diese Zeiten müssen wir umso mehr aufpassen", sagt Katharina Wehinger.