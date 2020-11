Corona-Ticker Unterfranken: Zehn Regionen über Inzidenzwert 100

16.00 Uhr: Zehn Regionen über Inzidenzwert 100

Die 7-Tage-Inzidenz für Unterfranken ist laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aktuell bei 135,32 und damit seit dem Vortag (134,18) leicht gestiegen. Der Bezirk liegt nach wie vor unter dem gesamtbayerischen Durchschnitt von 174,66 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.

Der Inzidenzwert im Landkreis Haßberge ist weiter auf 253,60 angestiegen (Vortag 239,38) und bleibt damit der höchste Wert in Unterfranken. Neun weitere Regionen liegen im dunkelroten Bereich, also über dem Grenzwert 100: so der Landkreis Miltenberg mit 195,74, die Stadt Schweinfurt mit 179,69 ebenso wie der Landkreis Schweinfurt mit 165,45, der Landkreis Main-Spessart mit 153,78, der Landkreis Aschaffenburg mit 121,13, die Stadt Aschaffenburg mit 111,26, der Landkreis Bad Kissingen mit 121,08, der Landkreis Kitzingen mit 115,19 und der Landkreis Rhön-Grabfeld mit unverändert 106,74. Während die Stadt Aschaffenburg im Vergleich zum Vortag (94,36) neu über dem Grenzwert 100 liegt, ist der Wert in der Stadt Würzburg wieder unter 100 gesunken auf 83,64 (Vortag 100,05). Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat weiterhin der Landkreis Würzburg mit 76,40 (Vortag 91,19).