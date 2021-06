Corona-Ticker Unterfranken: Landkreis Haßberge ist coronafrei

13.05 Uhr: Im Raum Würzburg werden Teststellen geschlossen

Nachdem die Inzidenzwerte zurückgehen, die Impfrate steigt und die Nachfrage nach Corona-Schnelltests abnimmt, hat das Testmanagement für Stadt und Landkreis Würzburg seine Teststrategie überarbeitet. In der Folge reduziert der öffentliche Gesundheitsdienst nun sein Engagement als Betreiber von Antigen-Schnellteststellen. Auch einige private Leistungserbringer reduzieren oder beenden ihr Engagement, beziehungsweise, lassen es ruhen. Zum Monatsende schließen die Antigen-Schnelltestzentren im Burkardushaus und in der Kürnachtalhalle. Dem Landratsamt zufolge wird die Schnelltest-Stelle bei VÖLK, Haus am Marktplatz, maximal bis Ende Juli 2021 weiterbetrieben.

In Ochsenfurt ist die Nachfrage nach Schnelltests rückläufig. Die Schnelltest-Stelle im Hallenbad hat bereits geschlossen. Für eine mobilitätseingeschränkte Zielgruppe bleibt jedoch eine ortsnahe PCR/Antigen-Schnelltestmöglichkeit zu erhalten. Aus diesem Grund fährt der Testbus nun auch Ochsenfurt an. Sein Standort ist in unmittelbarer Nähe zur bisherigen Teststelle: auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Pestalozzistraße.

In Bergtheim und Waldbrunn schließen die Teststellen zum Monatsende. Um sowohl im Würzburger Norden als auch im Westen Testkapazitäten anbieten zu können, wird der Testbus ab Juli auch diese beiden Gemeinden anfahren. In Bergtheim finden die Schnelltests ab 5. Juli immer montags von 17 bis 20 Uhr statt. Der Testbus wird vor der Willi-Sauer-Halle in der Oberpleichfelder Straße platziert. In Waldbrunn wird ab dem 2. Juli immer freitags von 17 bis 20 Uhr getestet, hierbei kommen Schnelltests zum Einsatz. Der Testbus steht dann auf dem Parkplatz gegenüber der Schulturnhalle in der Kister Straße.

Für den Besuch des Testbusses an sämtlichen Standorten ist keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.