Corona-Ticker Unterfranken: Sprunghafter Anstieg der Inzidenzen

12.40 Uhr: Gesundheitsamt Main-Spessart überlastet – Infizierte sollen Kontaktpersonen selbständig informieren

Wegen der aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Welle kommen die Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Gesundheitsamt Landkreis Main-Spessart bittet deshalb darum, von telefonischen Anfragen abzusehen, weil es nicht mehr alle Fälle zeitnah bearbeiten kann. In dringenden Fällen kann man sich per E-Mail unter gesundheitsamt@lramsp.de an das Gesundheitsamt wenden. Doch auch hier bitten die Mitarbeiter um Geduld: um die Kontaktnachverfolgung der vulnerablen Gruppen, also dem Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Polizei, Feuerwehr, etc. zu gewährleisten, werden diese Fälle aktuell streng priorisiert. Das Gesundheitsamt appelliert deswegen dringend an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sich auch ohne persönliche Anordnung mit positivem Testergebnis in Isolation zu begeben bzw. bei Verdacht in Quarantäne. Positiv Getestete werden gebeten, etwaige Kontaktpersonen selbstständig und umgehend zu informieren, um Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen.