Corona-Ticker Unterfranken: Testlauf am Würzburger Impfzentrum

18.35 Uhr: Drei dezentrale Corona-Teststellen im Landkreis Würzburg für Heimbesucher

Im Landkreis Würzburg werden drei Teststellen für die Besucher von Senioren- und Pflegeheimen eingerichtet: in der Mehrzweckhalle in Bergtheim, in der Schulturnhalle in Röttingen und in der TVO-Sporthalle in Ochsenfurt. Bereits am Freitag werden die Standorte in Bergtheim und in in Röttingen in Betrieb gehen, am Samstag wird dann auch in Ochsenfurt getestet. Außerdem wurden am gemeinsamen Corona-Testzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg auf der Würzburger Talavera erweiterte Testmöglichkeiten geschaffen.