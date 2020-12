Corona-Ticker Unterfranken: Ausgangssperre in Main-Spessart

12.19 Uhr: Landkreis Würzburg schafft CO²-Ampeln für eigene Schulen an

Der Landkreis Würzburg investiert rund 75.000 Euro in die Beschaffung von 220 CO²-Ampeln für die Schulen in seiner Trägerschaft. Das teilte das Landratsamt Würzburg mit. Wenn sich die Luftqualität in den Räumen verschlechtert, sollen die CO2-Ampeln einen Hinweis geben und an gründliches Lüften erinnern. Denn wo viel ausgeatmet wird, steigt der CO2-Spiegel und mit ihm die Aerosolkonzentration. Nach aktuellen Forschungsergebnissen stehen CO2-Belastung und Virenlast in einem Zusammenhang, heißt es in der Mitteilung. Die Geräte sollen an folgenden Schulen eingesetzt werden: am Deutschhaus-Gymnasium, am Gymnasium Veitshöchheim, an den beiden Realschulen in Ochsenfurt und Höchberg sowie an der Rupert-Egenberger-Schule an ihren vier Standorten in Veitshöchheim, Höchberg, Sommerhausen und Gelchsheim. Hier sollen die Ampeln unter anderem in Klassenzimmer und Lehrerzimmern aufgestellt werden. Mit der Lieferung wird nach den Weihnachtsferien gerechnet. Landrat Thomas Eberth zeige sich erfreut, dass der Landkreis mit der Beschaffung der CO²-Ampeln einen weiteren Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie leisten kann, heißt es in der Mitteilung. Laut einer Untersuchung hessischer Wissenschaftler sei das Stoßlüften in Schulen um ein Vielfaches wirksamer als der Einsatz von Luftfiltergeräten.