Corona-Ticker Unterfranken: Main-Spessart weiter über 200

14.55 Uhr: Corona: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Kitzingen

Wie das Landratsamt Kitzingen am Dienstag (01.12.20) mitteilt, hat es im Landkreis Kitzingen zwei weitere durch das Coronaviurus bedingte Todesfälle gegeben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 90 bzw. 86 Jahren. Im Landkreis Kitzingen sind bislang acht Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Dem Landratsamt zufolge starb der 86-Jährige nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus, der 90-Jährige in seinem häuslichen Umfeld. Aktuell sind 111 Personen mit dem Erreger infiziert. 583 Personen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Corona-Fälle hat es in folgenden Schulen gegeben: Die Mitschüler sind bis zum 03.12.2020 in Quarantäne. An der Drei-Franken-Schule in Geiselwind und der OGTS wurde ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 03.12.2020 in Quarantäne. An der Realschule mit Internat in Gaibach wurde ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 04.12.2020 in Quarantäne. An der Grundschule in Martinsheim wurde ein Schüler positiv getestet. An der Realschule Kitzingen wurden ein Schüler und ein Lehrer positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 04.12.2020 in Quarantäne. Am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen wurden zwei Schüler in unterschiedlichen Klassen positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 07.12 bzw. 09.12.2020 in Quarantäne. An der St. Hedwig Grundschule in Kitzingen wurde ein Schüler positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 09.12.2020 in Quarantäne. An der Siedlungsschule in Kitzingen wurde ein Schüler der Grundschule positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 09.12.2020 in Quarantäne. Ein Schüler der Mittelschule wurde ebenfalls positiv getestet. Die Mitschüler sind bis zum 09.12.2020 in Quarantäne.