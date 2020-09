Corona-Ticker Schwaben: mehr Schulbusse im Unterallgäu

Montag, 8. September 2020, 10.39 Uhr: Kreis Unterallgäu setzt zusätzliche Busse ein

Zum Start des Schuljahres setzt der Landkreis Unterallgäu zum Schutz vor dem Coronavirus zusätzliche Fahrzeuge ein. Das teilt das Landratsamt mit. So würden ab diesem Dienstag auf neun Linien sogenannte Verstärkerbusse eingesetzt. Durch die zusätzlichen Busse sei in den Fahrzeugen mehr Platz. Trotzdem müsse man weiterhin auch Stehplätze nutzen. Sollte sich der Bedarf ändern, könne der Landkreis schnell reagieren und die Busse flexibel einsetzen, so Landrat Alex Eder.

Der Landkreis sei weiterhin in Kontakt mit den Schulen und Busunternehmen. Zudem könne jeder Bürger überfüllte Busse melden. Dies ist per E-Mail an oepnv@lra.unterallgaeu.de möglich.

Aktuell fahren Verstärkerbusse auf den Linien Kaufbeuren-Mindelheim, Legau-Memmingen, Bad Grönenbach-Ottobeuren, Babenhausen-Mindelheim, Thannhausen-Mindelheim, Tussenhausen-Türkheim, Memmingen-Buxheim, Kirchheim-Mindelheim und Mindelheim-Türkheim-Buchloe. Unabhängig davon hat der Landkreis ein Hygienekonzept entwickelt und den Busunternehmen zur Verfügung gestellt. Dieses sieht neben einer Mund-Nasen-Bedeckung unter anderem eine erhöhte Luftzirkulation und eine sorgfältige Desinfektion der Busse vor.

Montag, 7. September 2020, 15:48 Uhr: Regierung von Schwaben meldet zwei positive Asylbewerber im Augsburger Behördenzentrum

Am Sonntag wurde die Regierung von Schwaben vom zuständigen Labor darüber informiert, dass zwei im Augsburger Behördenzentrum eingetroffene Asylbewerber positiv auf COVID-19 getestet wurden. Bei den Betroffenen handelt es sich um eine 24-jährige weibliche Asylbewerberin aus Marokko sowie um einen 37-jährigen männlichen Asylbewerber aus dem Irak. Die beiden Neuzugänge wurden sofort isoliert und in der Quarantäneeinrichtung in der Inninger Unterkunftsdependance untergebracht.

Montag, 7. September 2020, 11.53 Uhr: 32 neue Fälle in Augsburg

In Augsburg wurden nach neuesten Zahlen seit dem Beginn der Pandemie 859 Corona-Fälle bestätigt. In den zurückliegenden 48 Stunden wurden laut Stadtverwaltung 32 Neuinfektionen gemeldet. 761 Menschen, die sich angesteckt hatten, sind wieder gesund. 16 Infizierte sind gestorben. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 27,9. Augsburg bleibt damit unter dem bayerischen Corona-Warnwert.