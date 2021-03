Corona-Ticker Schwaben: Apotheken für Schnelltests gesucht

11.00 Uhr: Gesundheitsamt sucht Apotheken für Schnelltests

Für die nun im Rahmen der Bayerischen Teststrategie möglichen Schnelltests in Testzentren, Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Apotheken sucht das Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg Apotheken, die sich bereit erklären, die Schnelltests durchzuführen. Während Arztpraxen die Schnelltests über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen können, müssen sich Apotheker für eine Abrechnung der Schnelltests offiziell von den ansässigen Gesundheitsämtern beauftragen lassen.

Augsburgs Landrat Martin Sailer glaubt, dass die nun verfügbaren Schnelltests zukünftig im Zuge der Pandemiebekämpfung eine entscheidende Rolle spielen werden. Dem Landkreis sei es daher ein großes Anliegen, möglichst flächendeckende, wohnortnahe Testmöglichkeiten anzubieten. Interessierte Apotheken können sich an das Augsburger Gesundheitsamt wenden (gesundheitsamt@lra-a.bayern.de).

10.20 Uhr: Gewerkschaft warnt vor Pandemie-Folgen für weibliche geringfügig Beschäftigte

Im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März warnt die IG BAU in Augsburg vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie. Besonders Minijoberinnen wären in der Krise zunehmend gefährdet, so die Gewerkschaft. "Geringfügig Beschäftigte gehen nicht nur beim Kurzarbeitergeld leer aus. Sie sind auch häufiger von Entlassungen betroffen", so IG Bau-Bezirksvorsitzender Michael Jäger. In der Gebäudereinigung seien solche Arbeitsverhältnisse besonders verbreitet. In Augsburg sind laut Arbeitsagentur 67 Prozent aller rund 2.900 Minijobs in der Branche in Frauenhand. Die Gewerkschaft fordert daher, Minijobs in der jetzigen Form abzuschaffen und sozialversicherungspflichtig zu machen.

Die IG BAU Schwaben verweist zugleich auf die gestiegene Belastung von Frauen in der Pandemie. "In Zeiten geschlossener Kitas und Schulen bleibt die Kinderbetreuung nach wie vor meist an den Frauen hängen. Hinzu kommen die Arbeit im Haushalt und die Pflege von Angehörigen", so die Gewerkschaft.

Mittwoch, 3. März 2021

15.15 Uhr: 182 weitere Corona-Fälle in Schwaben

Das Landesamt für Gesundheit meldet 182 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Schwaben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 44,38 und ist damit weiter die niedrigste aller bayerischen Regierungsbezirke. Neun weitere Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

9.00 Uhr: Unternehmerkreis "Zukunft in Not" kritisiert Verschärfung der Maskenpflicht in Augsburg

Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" hat in einem öffentlichen Schreiben an Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber die Verschärfung der Maskenpflicht in der Stadt kritisiert. Das Rathaus hatte am 26. Februar mitgeteilt, dass mit sofortiger Wirkung keine Ausnahme von der Maskenpflicht mehr gelten soll. Essen, Trinken oder Rauchen sind somit in Maskenpflichtzonen nicht mehr erlaubt. Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" ist laut dem Schreiben darüber "sehr bestürzt". Die Stadt reagiere damit erneut mit strengeren Maßnahmen, als die Bundes- und Landesregierungen vorgeben. Der Unternehmerkreis stellt in dem Schreiben die Frage: "Wer wird unter diesen strengeren Regeln noch in der Innenstadt eine Kaufleidenschaft entwickeln?"

Bei einem Gespräch zwischen dem Unternehmerkreis und der Oberbürgermeisterin vor drei Wochen hätte Eva Weber noch den Wunsch geäußert, Erleichterungen zu ermöglichen. Die Unternehmen fordern die Bürgermeisterin auf, ihnen bis kommenden Freitag mitzuteilen, auf welcher Rechts- und Tatsachengrundlage sie diese Entscheidung getroffen habe. "Sollten Sie keine rechtssicheren Gründe für diese Entscheidung angeben können, fordern wir, die Maskenpflicht im Freien für die gesamte Stadt aufzuheben. Das wäre ein erster Schritt, um der Bevölkerung wieder Hoffnung und Vertrauen zu geben." Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" besteht laut den Internetseiten der Vereinigung aus mehr als 560 Unternehmen in und um Augsburg, die gut 5.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Dienstag, 2. März 2021

19.45 Uhr: Mobile Sonder-Impfteams versorgen bettlägerige Augsburger

In der Stadt Augsburg bekommen bettlägerige Impfberechtigte seit heute Besuch von mobilen Sonder-Impfteams. Wie die Stadt Augsburg mitteilte, übernimmt die Bäuerle Ambulanz, die auch das Impfzentrum betreibt, diese Besuche. Das Unternehmen plant laut seinem Geschäftsführer Jan Quak zehn dieser Teams durch die Stadt zu schicken. Sie bestehen aus einem Impfarzt oder einer Impfärztin sowie einer Verwaltungskraft.

15.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwaben steigt weiter: Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt sie bei 42,54. Gestern wurde der Wert noch mit 40,49 angegeben. Im Vergleich mit den anderen Regierungsbezirken weist Schwaben aber die niedrigste Inzidenz auf.

Die schwäbischen Gesundheitsämter haben dem LGL 86 weitere positiv Getestete sowie fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der positiven Tests steigt damit auf 57.097, die der Toten auf 1.449.

11.00 Uhr: Kein überschüssiger AstraZeneca-Impfstoff in Augsburg

In der Stadt Augsburg liegt kein AstraZeneca-Impfstoff auf Halde. Das sagte Gesundheitsreferent Reiner Erben dem BR. Augsburg folge den Vorgaben der Impfverordnung. Eine eigene Impfstrategie vor Ort gebe es nicht. Hemmender Faktor ist sei aber die mangelnde Verfügbarkeit von Impfstoff.

10.30 Uhr: Diskussionsrunde "Jugend während Corona"

Unter dem Motto „Uns gibt’s auch noch – Jugend während Corona“ findet Dienstagabend eine Online-Debatte über die Situation junger Menschen in der Corona-Pandemie statt. Dabei sollen Fragen geklärt werden wie zum Beispiel: Wie kommen Jugendliche mit dem Lockdown und dem Homeschooling-Dauerstress zurecht? Haben Politik und Gesellschaft die Bedürfnisse der jungen Leute und ihre Lebenswirklichkeit in der Pandemie ignoriert? Das zumindest hat kürzlich der Bayerische Jugendring beklagt. Zur Debatte laden die „Grünen Ostallgäu und Unterallgäu“, als Gesprächspartner stehen Rede und Antwort unter anderen Sandra Müller vom Kreisjugendring Unterallgäu, Johanna Hölzle von der Grünen Jugend Schwaben und Lukas Nanos vom Jugendbeirat Buchloe.

Montag, 1. März 2021

19.00 Uhr: Impf-Aktion für Dialysepatienten im Landkreis Dillingen

Nach Corona-Fällen in einem Dialysezentrum in Dillingen sollen alle Dialysepatienten im Landkreis geimpft werden. Wie das Landratsamt Dillingen mitteile, wurde in Absprache mit der Härtefallkommission der Behörde eine Impfaktion organisiert, die an diesem Mittwoch und Donnerstag im KfH-Nierenzentrum stattfinden soll. Den Impfstoff habe der Landkreis beschafft, heißt es in der Pressemitteilung.

Insgesamt sind demnach im Landkreis Dillingen 112 Patientinnen und Patienten auf eine Dialysebehandlung angewiesen. Sie kommen dazu alle zwei Tage ambulant ins Dialysezentrum, wo strenge Corona-Regeln gelten. So werden die Patienten auf Symptome befragt, es finden Temperaturmessungen statt und "beim geringsten Verdacht" erfolgen Corona-Schnelltests.

Bei diesem Eingangsscreening war am 18. Februar auch die erste Coronainfektion bemerkt und per Schnell- und PCR-Test bestätigt worden. Eine Woche später wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Infizierte gemeldet, die offenbar im Dialysezentrum gar keinen Kontakt miteinander hatten. Aktuell sind laut Landratsamt sind sechs Patientinnen und Patienten sowie eine Pflegekraft und eine Ärztin des Dialysezentrums betroffen. Sie befinden sich derzeit in Isolation.

Dialysepatienten sind regelmäßig auf die für sie lebensnotwendige Behandlung angewiesen. Dazu kommt, dass sie sich leichter als andere Menschen mit dem Coronavirus infizieren und bei Ansteckung deutlich schwerere Verläufe haben, heißt es vom Landratsamt. Um diese besonders gefährdete Personengruppe zu schützen, haben Dialysezentrum und Landratsamt nun die Impf-Aktion organisiert. Der Großteil des medizinischen Personals wurde den Angaben zufolge schon Anfang Januar geimpft.

14:45 Uhr: Keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Gesundheitsämter in Schwaben haben 43 weitere positive Corona-Tests registriert. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit steigt die Zahl der positiv Getesteten im Bezirk damit auf 57.011. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet, die Zahl bleibt bei 1.444.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk gibt das LGL derzeit mit 40,49 an; der Wert ist damit erneut leicht gestiegen. Am Vortag lag er noch bei 39,96. Die höchsten Inzidenz-Werte in Schwaben werden derzeit für den Landkreis Lindau (62,21), den Landkreis Neu-Ulm (54,79) sowie die Stadt Augsburg (52,94) gemeldet.

10.00 Uhr: Hilferuf des schwäbischen Gastgewerbes mit der Aktion "gedeckter Tisch & gemachtes Bett"

Unter dem Motto "Gedeckter Tisch und gemachtes Bett" wollen am Montag zwischen 10 und 14 Uhr auch zahlreiche schwäbische Wirte und Hoteliers auf ihre "verzweifelte Situation" aufmerksam machen. Darüber informiert der deutsche Hotel- und Gaststättenverband Bayern in einer Pressemitteilung. Bayernweit stellen sie in zahlreichen Städten und Gemeinden an zentralen Plätzen gedeckte Tische und gemachte Betten auf. Mit diesem stillen Protest wollen sie vor der kommenden Ministerrunde am Mittwoch auf die "momentane Perspektivlosigkeit" ihrer Branche hinweisen. Seit November befinden sich die Gastbetriebe erneut im Lockdown. Und ein baldiges Ende ist für Gasthäuser und Hotels noch nicht absehbar. In seiner Pressemitteilung betont der Verband: "Es geht nicht um Öffnungen auf Kosten der Gesundheit oder um jeden Preis, es geht um verlässliche Perspektiven und verantwortbare Szenarien, auf die sich die Unternehmer vorbereiten können." An der stillen Aktion beteiligen sich Wirte und Hoteliers unter anderem in den Landkreisen Augsburg (Augsburg, Königsbrunn, Horgau), Donau-Ries (Donauwörth, Nördlingen und Wemding), Dillingen (Lauingen und Wertingen), Lindau (auf dem Landungssteg in Nonnenhorn, Lindenberg), in Neu-Ulm und im Allgäu (u.a. Kempten).

7.00 Uhr: Zwei Schnelltestzentren in Augsburg starten

Die Stadt Augsburg eröffnet zum 1. März zwei Schnelltestzentren. Sie befinden sich in der Plärrerwache und im früheren Konservatorium in der Maximilianstraße und werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen der Stadt Augsburg sowie der Bäuerle-Ambulanz betrieben. In den neuen Testzentren können sich die Augsburger auf das Coronavirus testen lassen und zwar montags bis freitags zwischen 7 und 15 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr. Durch die frühen Öffnungszeiten will die Stadt Berufstätigen die Möglichkeit zum Test noch vor der Arbeit geben. Eine Anmeldung ist vorerst nicht erforderlich, bei steigender Nachfrage wird eine Terminvergabe eingerichtet. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, folgt ein PCR-Test, da die Schnelltests als weniger zuverlässig gelten. Oberbürgermeisterin Weber sieht die Schnelltestzentren als "weiteren Mosaikstein zur Bekämpfung der Pandemie".