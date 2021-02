Corona-Ticker Schwaben: Zwei Schnelltestzentren in Augsburg

Mittwoch, 17.02.2021

18:00 Uhr: Stadt Augsburg richtet zwei Schnelltestzentren ein

Die Stadt Augsburg hat mitgeteilt, dass sie zwei Schnelltestzentren einrichten wird. Die Inbetriebnahme der beiden Testzentren erfolge zum 1. März. Sie seien ein weiterer wichtiger Bestandteil der Augsburger Teststrategie, indem sie das bisherige Testzentrum an der Messe Augsburg ergänzen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Wir alle in Augsburg brauchen Sicherheit. Die Schnelltestzentren sind ein weiterer Mosaikstein zur Bekämpfung der Pandemie und einer der Augsburger Beiträge für schrittweise mehr Normalität.“

Eines der Schnelltestzentren kommt laut Stadt in den Modulkomplex der Plärrerwache. Ab 1. März können sich Testwillige montags bis freitags zwischen 16 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen, folgt ein PCR-Test.

Ein weiteres Schnelltestzentrum richtet die Stadt Augsburg in der Maximilianstraße 59 ein, in den ehemaligen Räumen des Leopold- Mozart Konservatoriums. Dort soll man sich montags bis freitags zwischen 7 und 15 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr auf das Coronavirus testen lassen können. Eine Anmeldung ist laut Stadt vorerst nicht erforderlich, bei steigender Nachfrage werde aber eine Terminvergabe eingerichtet.

16:24 Uhr: Südafrikanische Virusvariante im Landkreis Günzburg

Die südafrikanische Variante des Coronavirus ist nun auch im schwäbischen Landkreis Günzburg nachgewiesen worden. Nach Angaben des zuständigen Landratsamts wurde eine Frau nach einer Afrikareise positiv getestet. Im familiären Umfeld der Frau sind zwei weitere positive Corona-Fälle bekannt, beide Personen befinden sich in Quarantäne. Die südafrikanische Viruslinie konnte bei Ihnen nicht gesichert nachgewiesen werden. Insgesamt sind im Landkreis Günzburg fünf Menschen positiv auf die britische und eine Person auf die südafrikanische Variante des Coronavirus getestet worden.

14:30 Uhr: LGL meldet 127 neue positive Corona-Tests in Schwaben

Das Landesamt für Gesundheit (LGL) meldet 127 neue Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Schwaben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt laut LGL bei 38,85. Sie ist damit von allen Regierungsbezirken am niedrigsten. Acht weitere Menschen sind mit oder an Covid-19 in Schwaben gestorben.

14:04 Uhr: Dillinger Landratsamt baut Kapazitäten des Impfzentrums aus

In der Dreifachturnhalle werden laut Landratsamt weitere Impfstraßen aufgebaut. Außerdem stockt der Betreiber, die Ecolog Deutschland GmbH, das Personal auf. Damit sollen künftig bis zu 700 Impfungen pro Tag möglich sein, statt wie aktuell 240. Damit bereite man sich auf die für März angekündigte spürbare Erhöhung der Liefermengen an Impfstoff vor, sagt Landrat Leo Schrell (Freie Wähler). Um die Abläufe im Impfzentrum zu beschleunigen, bittet der Landrat die Impfkandidaten frühestens zehn Minuten vor dem Termin zu erscheinen. Wenn möglich, sollen die Impflinge den Impfbogen und das Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung bereits daheim von der Homepage des Landratsamtes herunterladen, lesen und ausgefüllt mit ins Impfzentrum bringen.

13:14 Uhr: Grenzen im Allgäu zu Tirol werden 24 Stunden am Tag kontrolliert

Die Grenzen im Allgäu zum österreichischen Bundesland Tirol werden offenbar auch an kleinen Übergängen 24 Stunde pro Tag streng kontrolliert. Das ergab eine Vorort-Recherche des BR. Die Kontrollstelle auf der A7 am Grenztunnel Füssen ist hell erleuchtet. Die Fahrzeuge müssen dort der Ableitungsspur folgen und werden dann kontrolliert. Seit heute kontrollieren die Grenzer nur noch, ob drei Dokumente vorliegen: ein negativer Corona-Test, die digitale Einreisebescheinigung und eine Bestätigung der Landratsämter oder Kreisverwaltungsbehörden, dass der- oder diejenige in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und somit einreisen darf.

Neben dem Grenzübergang A96 bei Lindau gilt der A7-Grenzübergang bei Füssen als der größte zu Österreich. Auch an kleinen Grenzübergängenwie etwa Füssen-Grenzwies wird kontrolliert, dort steht ein Polizei-Transporter. Beamte der Bayerischen Grenzpolizei kontrollieren die Fahrer.

Der nächste Grenzübergang zu Tirol in Schattwald, den Ski-Touristen sonst gerne zum Ausflug ins Tannheimer Tal nutzen, sieht aus wie abgesperrt: Schranken, Blinklichter, Stopp-Schilder. Sowohl die Ausreise aus Österreich/Tirol wird von österreichischen und deutschen Grenzbeamten kontrolliert. Laut den Grenzbeamten vor Ort gebe eigentlich nur den üblichen kleinen Grenzverkehr der Anlieger.

Dienstag, 16.02.2021

06:30 Uhr: Augsburger Mozartfest wird verschoben

Das Augsburger Mozartfest wird wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie vom Frühjahr auf den Herbst dieses Jahres verschoben. Wie Festivalleiter Simon Pickel erklärt, stünden die Chancen für "echten Kultur-Live-Genuss" im Oktober deutlich besser als im Frühjahr. Das wolle man sowohl dem Publikum wie auch allen Musikern unbedingt ermöglichen. Das Programm zum diesjährigen Mozartfest unter dem Titel "Mozarts Europa - Europas Mozart" soll im April veröffentlicht werden. Dann startet auch der Kartenvorverkauf.

Montag, 15.02.2021

17:30 Uhr: Unternehmer demonstrieren in Augsburg

Rund 100 Unternehmer aus 40 Berufssparten haben heute auf dem Augsburger Rathausplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Organisiert wurde die Aktion von der Initiative "Zukunft in Not", die nach eigenen Angaben inzwischen rund 500 Betriebe aus der Region vereint. "Wir wollen der Region zeigen, was verloren geht, wenn es so weiter geht", sagt Stefan Ehle, der Sprecher der Initiative. "Jede Öffnung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann das nicht aus epidemiologischer Sicht beurteilen, aber die Inzidenz- und Infektionszahlen sind inzwischen in Bezug auf die Gesamtbevölkerung verschwindend gering", so Ehle weiter. Die regionalen Politiker müssten so mutig sein, um auch dem Ministerpräsident zu sagen: "Moment, wir können nicht mit der Gießkanne Maßnahmen übers Land verteilen, wir müssen regionale Unterschiede berücksichtigen und regional reagieren", so Sprecher Ehle. Viele Betrieb, die sich dem Bündnis angeschlossen haben, sehen sich nicht mehr gehört und vertreten, auch nicht von den Handwerkskammern oder der IHK.

15 Uhr: Firmen aus Kaufbeuren sollen systemrelevante Grenzpendler melden

Die Stadt Kaufbeuren ruft alle Firmen dazu auf, systemrelevante Mitarbeiter bei der Verwaltung zu melden, die aus Tschechien oder Tirol einreisen und als sogenannte Grenzpendler gelten. Wegen der verschärften Einreisebestimmungen gelten für Grenzgänger aus diesen Ländern nur sehr begrenzte Ausnahmen. Ab Mittwoch (17.02.) werde die Bundespolizei nur noch Grenzgänger nach Deutschland einreisen lassen, die über den Nachweis des vorgeschriebenen negativen Coronatests sowie eine Bestätigung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde verfügen, teilt die Stadt mit. Die Kaufbeurer Verwaltung erstellt deshalb eine Liste der systemrelevanten Betriebe.

14:55 Uhr: Nächtliche Ausgangssperren im Landkreis Augsburg mit sofortiger Wirkung aufgehoben

Auch im Landkreis Augsburg ist die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben und zwar mit sofortiger Wirkung. Das hat das Landratsamt Augsburg mitgeteilt. Schon am heutigen Montag (15.02.21) können die Menschen wieder ihre Häuser verlassen, ohne sich an zeitliche Einschränkungen halten zu müssen. Rechtlicher Hintergrund ist die geänderte 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) des Freistaats Bayern, die seit heute in Kraft ist. Sie besagt, dass nach mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen, an denen eine 7-Tages-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen errechnet wurde, die Ausgangssperre aufgehoben werden kann. Die Inzidenz im Augsburger Land hatte sich seit dem 19. Januar 2021 ausnahmslos unterhalb des Schwellenwerts von 100 belaufen.

11:16 Uhr: Memmingen will nächtliche Ausgangssperre am Mittwoch aufheben

Die Stadt Memmingen behält wegen der vergleichsweise hohen Zahl von bestätigten Corona-Neuinfektionen die nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr bei, aber voraussichtlich nur noch heute und morgen. Das teilt die Stadt mit. Sollte der Wert in Memmingen konstant unter 100 bleiben, gilt ab Mittwoch keine nächtliche Ausgangssperre mehr. In Memmingen lag die Zahl an Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) laut Robert-Koch-Institut heute bei 59,0, noch vor einer Woche lag er bei über 100. Bleibt der Wert konstant unter 100, fällt die nächtliche Ausgangssperre weg.

10:02 Uhr: Landkreis Dillingen hebt nächtliche Ausgangssperre auf

Der Landkreis Dillingen hebt mit Wirkung zum 16.02.21 die nächtliche Ausgangssperre auf. Das hat das Landratsamt per Allgemeinverfügung bestimmt. Anlass ist die immer weiter zurück gehende 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen. Sie lag am 08.02.2021 noch bei 101,49. Konkret gilt am heutigen Montag (15.02.21) noch eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Danach ist die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Sie galt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

09:00 Uhr: Unternehmer fordern Ende des Lockdowns

Der Augsburger Unternehmerkreis "Zukunft in Not" will heute (15.02.2021) erneut auf die durch den Lockdown angespannte Situation hinweisen. Dem Bündnis gehören nach eigenen Angaben knapp 500 Unternehmer an. 200 von ihnen wollen von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz "Gesicht zeigen" und sich an über 50 Stationen vorstellen. Sie wollen laut einer Ankündigung ihre Vielfalt, die die ganze Region zu verlieren droht, zeigen. Darunter werden Unternehmer aus verschiedenen Branchen sein, z.B. Solokünstler, Bäcker, Friseure oder Fitnessstudio-Betreiber. Die Unternehmer fordern ein sofortiges Ende der Lockdownmaßnahmen unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes.