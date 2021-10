Corona-Ticker Schwaben: Corona bremst Büchereien aus

15.34 Uhr: Corona bremst öffentliche Bibliotheken in Schwaben aus

Die öffentlichen Büchereien in Augsburg haben aktuell so wenig Personal, dass einige Stadtteilbibliotheken geschlossen bleiben müssen. Der Grund ist ein stadtinterner: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliotheken müssen im Gesundheitsamt aushelfen, um die Corona-Nachverfolgung zu gewährleisten. Deshalb ist laut Bücherei-Webseite neben der Filiale in Göggingen auch die Stadtteilbücherei Lechhausen bis auf Weiteres geschlossen. In Haunstetten und Kriegshaber gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Nur die zentrale Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz hat täglich außer Sonntag geöffnet.

13.05 Uhr: Wemdinger Impfskandal: Zwei Drittel der Getesteten haben keine Corona-Antikörper

Nach mutmaßlich falsch ausgestellten Impfbescheinigungen einer Hausarztpraxis in Wemding (Lkr. Donau-Ries) haben zwei Drittel der insgesamt 300 getesteten Patienten keine Covid-19-Antikörper im Blut. Das teilte das Landratsamt Donau-Ries dem BR mit. Fehlende Antikörper sind kein sicherer, aber ein deutlicher Hinweis auf eine nicht durchgeführte Corona-Impfung.

10.32 Uhr: Nachfrage nach Corona-Impfungen im Impfzentrum Bad Wörishofen zieht an - Sonderimpftag

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen im Impfzentrum Bad Wörishofen zieht an. Das hat das Landratsamt Unterallgäu mitgeteilt. Die Einrichtung verzeichne aktuell rund 20 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher – darunter laut Mitteilung auch wieder mehr Menschen, die sich zum ersten Mal impfen lassen. Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich spätestens jetzt, zur kalten Jahreszeit, mit einer Impfung vor Covid-19 zu schützen.

Sich impfen lassen sollten laut Mitteilung auch alle Genesenen, deren Corona-Infektion schon ein halbes Jahr her ist. "Der Genesenen-Status gilt nur sechs Monate nach einem positiven Test", erklärt Winkler. Spätestens dann müsse eine einmalige Impfung gegen Covid-19 erfolgen, um auch noch unter die 3G-Regel zu fallen. Am Samstag, 30. Oktober, findet ein Sonderimpftag statt. Das Impfzentrum ist an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Man benötigt keinen Termin.

10.15 Uhr: Mehr Corona-Patienten am Klinikum Memmingen

Die Anzahl an Corona-Patienten am Klinikum Memmingen ist deutlich gestiegen. Das geht aus der täglichen Lage-Meldung des Krankenhauses hervor. Demnach gibt es momentan 19 Corona-Patienten am Klinikum, 17 davon auf der normalen Station, zwei auf der Intensivstation. Vermutlich habe ein Mitarbeiter mehrere Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus angesteckt, teilte die Klinik mit. Die Patientinnen und Patienten zeigen überwiegend keine und im Einzelfall nur geringe Symptome, auch dank eines hohen Anteils geimpfter Personen, wie es vom Klinikum heißt. Die entsprechende Station sei zu einer Corona-Station umgewandelt worden und stehe unter Quarantäne. In der Mitteilung gestern war noch die Rede von insgesamt sieben Corona-Patienten, fünf davon auf der normalen Station, zwei auf der Intensivstation. Laut Mitteilung ist heute und gestern niemand im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

6.30 Uhr: Erstmals wieder Präsenzlehre an der Uni Augsburg

Am Montag, 18.10., beginnen an der Universität Augsburg die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 2021/22 mit mehr Präsenz-Veranstaltungen als im vergangenen Semester. Die Präsidentin der Universität, Sabine Doering-Manteuffel, sagte laut den Internetseiten der Uni dazu: "Wir freuen uns, dass wir nach langer Zeit endlich wieder mehr Präsenz auf unserem Campus haben." Laut dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Markus Dresel, findet die Präsenzlehre vor allem in den Workshops und Seminaren statt: "Um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden und die Sicherheit aller zu gewährleisten, bleiben aber auch digitale Formate erhalten", so Dresel.

Auf dem Campus der Universität Augsburg und auch an allen anderen Standorten der Uni gilt laut den Internetseiten das 3G-Prinzip. Beschäftigte der Uni sind davon ausgenommen. 3G-Prinzip heißt, dass Personen geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Ein PCR-Test darf dabei bis zu 48 Stunden alt sein, ein Schnelltest höchstens 24 Stunden, Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Für die 3G-Kontrolle, die der Freistaat Bayern für die Universitäten vorsieht, hat die Uni einen Sicherheitsdienst engagiert. Er wird zu den Stoßzeiten die Eingänge und stichprobenartig auch die Gebäude kontrollieren. Es gilt grundsätzlich eine OP-Maskenpflicht in den Gebäuden. Wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird, kann die Maske am Platz abgenommen werden.

6.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 106,4

In Schwaben haben sich am Wochenende 381 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldet das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL Bayern). Insgesamt haben sich in der vergangenen Woche 2.028 Menschen angesteckt. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 106,4. 1.910 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Krankenhausampel steht bayernweit auf Grün.

Montag, 16. Oktober 2021