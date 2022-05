Corona-Ticker Schwaben: Sonderimpftermine im Ostallgäu

09.40 Uhr: Sonderimpftermine im Ostallgäu

Die Impfzentren des Landkreises Ostallgäu, der Stadt Kaufbeuren und des Roten Kreuzes bieten weitere Außentermine für eine Corona-Impfung an. Das teilte das Landratsamt Ostallgäu mit. Am 11.05. wird von 9.30 bis 14 Uhr in Schwangau im Schlossbräuhaus und von 9.30 bis 13.30 Uhr in Buchloe im Kolping-Haus geimpft. Am 12.05. wird von 9.30 bis 14 Uhr in Pfronten im Pfarrheim und von 14 bis 19 Uhr in Waal im Bürgerhaus geimpft. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax. Registrierung und Terminvereinbarung sind unter www.impfzentren.bayern/citizen möglich.

Montag, 9. Mai 2022