Corona-Ticker Schwaben: Impfzentrum Gablingen schließt

9.15 Uhr: Impfzentrum Bobingen verringert Impfangebot, Impfzentrum Gablingen schließt

Das Impfzentrum Gablingen-Siedlung (Kreis Augsburg) schließt. Einer Mitteilung des Landkreises zufolge bleibt dagegen das zweite Impfzentrum im Kreis, das Impfzentrum Bobingen, in "reduzierter Form" bestehen. Es ist damit das einzige verbleibende staatliche Impfzentrum im Landkreis.

Ab Samstag, 16. April, werden sich seine Kapazitäten auf drei stationäre und zwei mobile Impfteams beschränken. Knapp 2.000 Impfungen sollen dort pro Woche durchgeführt werden können – was den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung entspräche. Landrat Martin Sailer: "Nachdem die Zahl der durchgeführten Impfungen in unseren Impfzentren in den vergangenen Wochen stetig weit unter unseren Möglichkeiten lag, ist es jetzt nur konsequent, diesen Schritt zu gehen.“

Die Bayerische Staatsregierung hatte beschlossen, wegen der gesunkenen Impfnachfrage ab 16. April grundsätzlich die Impfangebote zu reduzieren. Corona-Schutzimpfungen sollen künftig vorrangig in Arztpraxen sowie Apotheken und nur noch in geringem Umfang in den örtlichen Impfzentren durchgeführt werden. Gleichzeitig solle darauf geachtet werden, dass ein bedarfsgerechtes Hochfahren der Impfzentren weiterhin möglich bleibt. Das Gablinger Impfzentrum wird demnach nicht ganz zurück gebaut.

Donnerstag, 31. März 2022

15.41 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Schwaben bei 2.028

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Regierungsbezirk Schwaben bei rund 2.028 (Stand: 30.03.2022, 8.00 Uhr). Die Anzahl der insgesamt gemeldeten Todesfälle beträgt 2.977, im Vergleich zum Vortag wurden sieben Todesfälle mehr registriert. Für die Stadt Augsburg meldet das RKI eine Inzidenz von 1.751,7, für Dillingen 2.303,1, für Donau-Ries 2.152,3, für Günzburg 1.448,9, für die Stadt Kaufbeuren 1.903,2, für Kempten 2.159,9, für die Stadt Lindau 1.840,8, für die Stadt Memmingen 2.064,9, für Neu-Ulm 2.041,8, für das Oberallgäu 2.228,9, für das Ostallgäu 2.048,5 und für das Unterallgäu 2.361,1.

Mittwoch, 30. März 2022

12.28 Uhr: "Schwäbischwerder Kindertag" wieder in Donauwörth

Nach sechs Jahren Corona- und Wetter-Pause findet heuer von 21. bis 24. Juli wieder der traditionelle "Schwäbischwerder Kindertag" in Donauwörth statt. Wie die Stadt mitteilt, bekommen die Besucher an vier Tagen einen Bayerischen Abend und eine Feuershow geboten, einen Biergarten auf der Heilig Kreuz-Wiese, einen Markt mit Lagerleben, einen Spielenachmittag und - als Höhepunkt - das Historienspiel mit großem Festumzug.

Die Kinder der ortsansässigen Schulen proben von nun an für ihren Auftritt als Fischerinnen, Handwerker oder historisch gewandete Bürgerinnen und Bürger. Viele weitere Mitwirkende, wie die Damen der Nähstube, die die traditionellen Kostüme instand halten oder schneidern, oder die beteiligten Wirte bereiten sich ebenfalls bereits vor.

Der "Schwäbischwerder Kindertag" steht unter der Schirmherrschaft von Christoph Biemann, den viele Kinder aus der "Sendung mit der Maus" als "Christoph" kennen. In seinem typischen grünen Pulli wird er an einem Tag mit dabei sein.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré ist stolz auf das Programm: "So eine Vielfalt trotz aller Umstände und kurzem Vorlauf auf die Beine zu stellen, ist beeindruckend. (…) Mich freut es vor allem für die Kinder, die nach der langen Pause endlich wieder die Stadtgeschichte hautnah erleben können.“ Es gebe bereits mehr als eine Generation von Grundschülern, die bisher nie beim "Schwäbischwerder Kindertag" dabei waren, weil der letzte 2016 stattgefunden hat.

Dienstag, 29. März 2022

8.15 Uhr: Flüchtlinge in Gundelfingen angekommen und getestet

In der Gundelfinger Kreissporthalle ist in der Nacht auf Montag (28.03.) der erste Bus mit ukrainischen Flüchtlingen angekommen. Wie das Landratsamt mitteilt, sei der Bus mit 20 Erwachsenen, vier Kindern und zwei Katzen um 19 Uhr in Berlin gestartet, um 02.50 Uhr sei er dann in Gundelfingen eingetroffen. Dort zeigten Helfer den Personen ihre Schlafplätze und verteilten Hygieneartikel. Am Vormittag wurden die Menschen registriert und auf Corona getestet. Das Team Asyl bereitete unterdessen die Verlegung der Menschen in dezentrale Unterkünfte des Landkreises vor, so das Landratsamt weiter.

Montag, 28. März 2022