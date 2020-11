Corona-Ticker Oberpfalz: Tschechien verlangt Corona-Tests

12:40: Seniorin steckt Krankenhauspersonal in Burglengenfeld an

Im Landkreis Schwandorf haben sich weitere Bewohner in Seniorenheimen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat auch Folgen für das Krankenhaus Burglengenfeld. Hier haben sich drei Beschäftigte bei einer Seniorin angesteckt, die aus einem Teublitzer Seniorenheim in die Klinik gebracht wurde. Alle weiteren Mitarbeiter des Krankenhauses werden heute getestet, teilte das Landratsamt Schwandorf mit. Derzeit werden in der ganzen Klinik so genannte FFP2-Masken mit hoher Schutzfunktion getragen. Das betroffene Seniorenheim Phönix in Teublitz steht unter Quarantäne. Da noch weitere Bewohner Symptome zeigen, wurden alle getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Im Seniorenheim CuraVivum in Schwarzenfeld wurden weitere 17 Bewohner positiv getestet. In Schönsee wurde der Kindergarten für zwei Wochen komplett geschlossen. Drei der vier Gruppen sind in Quarantäne. In Quarantäne befinden sich auch zwei weitere Schulklassen. Betroffen sind eine sechste Klasse des Gymnasiums Nittenau und eine zehnte Klasse des Gymnasium Oberviechtach. Da in zwei Fächern klassenübergreifend unterrichtet wurde, sind auch einzelne Schüler anderer Klassen am Gymnasium Oberviechtach betroffen.

9:19 Uhr: Corona-Experte warnt vor Weihnachts-Effeckt

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, warnt vor einer verschärften Corona-Situation in und nach der Weihnachtszeit. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Feiertage ein Kick-Starter für die Influenza-Ausbreitung waren, sagte der Infektiologe, der am Uniklinikum Regensburg schwere Corona-Fälle behandelt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Leute reisen durch das ganze Bundesgebiet, mischen sich überall. Wenn wir Pech haben, könnte das mit Corona ähnlich sein."

Gleichzeitig bremste Salzberger die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität: "Wir werden im Dezember kein normales Leben haben." Optimistischer blickt er auf das kommende Jahr: "Jetzt gibt es eine Impfung, das ist der große Durchbruch." Die entsprechenden Daten seien ausgesprochen gut.

6.00 Uhr: Tschechien verlangt von Deutschen Corona-Tests

Deutschland wird für Tschechien zum Corona-Risikogebiet. Von heute an werde die Bundesrepublik auf der sogenannten "Reise-Ampel" des EU-Mitgliedstaats rot markiert sein, teilte der tschechische Außenminister Tomas Petricek am Freitag bereits bei Twitter mit. Das bedeutet, dass Reiserückkehrer und Einreisende aus Deutschland einen aktuellen Testnachweis vorlegen oder einen Corona-PCR-Test machen müssen. Zudem muss vor der Ankunft online ein Einreiseformular ausgefüllt werden.

Ausgenommen sind unter anderem grenzüberschreitende Berufspendler und Transitreisende. Touristische Reisen nach Tschechien sind derzeit ohnehin nicht möglich. Aufgrund des geltenden Corona-Notstands dürfen Hotels nur Geschäftsreisende beherbergen. Die deutsche Bundesregierung hat Tschechien bereits seit dem 25. September als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen.

5.30 Uhr: Tirschenreuth: Corona Antikörperstudie startet in Phase 2

Die Corona Antikörper Studie „Prospektive Covid 19 Kohorte Tirschenreuth (TiKoCo 19) startet heute Nachmittag ab 16 Uhr in die zweite Phase. Zwei Wochen lang können alle 4.173 Probanden der ersten Phase wieder Blut abgeben. Es geht auch darum, herauszufinden, wie viele der Probanden sich seit Juli infiziert haben und ob sich Probanden, die schon Antikörper aufweisen konnten, wieder infiziert haben, so Ralf Wagner von der Universität Regensburg zum BR. Der Landkreis Tirschenreuth war im Frühjahr besonders stark von Corona betroffen.