Corona-Ticker Oberpfalz: Aktion "Zammhalt'n schmeckt guad!"

Endspurt der Aktion „Zammhalt’n schmeckt guad!“ im Landkreis Regensburg

Wie das Landratsamt Regensburg berichtet, startete der Landkreis Regensburg als Zeichen der Solidarität mit den Gastwirten, die unter den Corona-Beschränkungen besonders gelitten haben, die Aktion „Zammhalt’n schmeckt guad!“. Jeder Gast, der einen der 66 teilnehmenden Gastronomiebetriebe besucht oder dort etwas zum Mitnehmen bestellt, kann an der Verlosungsaktion des Landkreises teilnehmen und eine von 100 Kisten mit Spezialitäten aus der Region im Wert von jeweils 30 Euro gewinnen.

Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe aus dem Landkreis Regensburg können an den ausgehängten "Zammhalt’n schmeckts guad!“-Plakaten erkannt werden. Die Aktion zur Gastronomie-Unterstützung geht noch bis zum 30. September 2020. Die Verlosung findet am 12. Oktober 2020 statt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und können ihre Preise in einer Regionaltheke ihrer Wahl abholen.

6:00 Uhr: Am Gymnasium Neutraubling müssen 127 Schüler in Quarantäne

Am Gymnasium Neutraubling im Landkreis Regensburg wurde wegen eines bestätigen Covid-19 Falles für 127 Schülerinnen und Schüler häusliche Quarantäne angeordnet. Diese gilt bis 29. September. Das teilte das Gesundheitsamt mit.

5:30 Mittelschule in Furth im Wald öffnet ab heute wieder

Ab Montag findet in der Mittelschule Furth im Wald im Landkreis Cham wieder Regelbetrieb statt. Dies sei so mit dem Gesundheitsamt abgesprochen, sagt die Schulleitung.