Corona-Ticker Oberpfalz: Tirschenreuth verliert Inzidenz null

11.05 Uhr: Infektiologe besorgt wegen Rückschlag bei Curevac-Impfstoff

Der Regensburger Infektiologe Professor Bernd Salzberger bedauert den Rückschlag bei der Entwicklung eines zweiten deutschen Impfstoffs gegen das Coronavirus. Alle hätten damit gerechnet, dass der Impfstoff der Tübinger Biotech-Firma Curevac kommt, sagte Salzberger dem BR. Das sehe im Augenblick sehr zweifelhaft aus. "Wir werden dadurch weniger Impfdosen haben, das ist ganz klar." Man müsse nun sehen, wie die Wirksamkeit der anderen Impfstoffe sei, die in der Entwicklung sind. "Es ist schade wenn eine Impfung, auf die wir Hoffnung gesetzt haben, nicht funktioniert. Da muss man sicherlich nachgucken, woran es liegt", so Salzberger über die Curevac-Studie.

Das Tübinger Unternehmen Curevac musste am späten Mittwochabend in einer Pflichtbörsenmitteilung einräumen, dass der eigene Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt habe. Damit habe er die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt. Die Bundesregierung hatte den Curevac-Impfstoff ursprünglich für die zweite Jahreshälfte eingeplant.

Weiter warnt der Infektiologe Salzberger davor, überschwänglich zu sein. Es sei zwar super, dass die Inzidenzen so niedrig sind, allerdings warnt der Infektiologe vor der Delta-Variante: "In England sind sie schon weiter mit den Imfpungen und trotzdem kann es Ausbrüche mit neuen Varianten geben. Die Variante gibt es auch in Deutschland. Zum Glück noch sehr selten, aber wir müssen darauf achten, dass sie sich nicht verbreitet." Insgesamt wurden bislang 18 Fälle der Delta-Mutante in der Oberpfalz nachgewiesen, bislang im Landkreis Cham, Neumarkt sowie in der Stadt und im Landreis Regensburg.

05.55 Uhr: Tirschenreuth hat nicht mehr Inzidenz null

Der Landkreis Tirschenreuth hat keine Null-Inzidenz mehr. Laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (Stand 17.06.21, 0 Uhr) liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern jetzt bei 1,4. Das heißt, eine Person im Landkreis hat sich in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 infiziert. Vor einer Woche, am 10. Juni, erreichte der ehemalige Corona-Hotspot als erste Kommune in Deutschland die Inzidenz null.