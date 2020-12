Corona-Ticker Oberpfalz: Kreis Amberg-Sulzbach jetzt Hotspot

16.40 Uhr: Rund 170.000 Euro Bußgelder in Regensburg verhängt

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Regensburg 169.110 Euro an Bußgeldern verhängt worden. In der Domstadt kam es laut einem Pressesprecher in den vergangenen Monaten zu 1.027 Verstößen, die mit Bußgeldern geahndet wurden. Bei den meisten Verstößen handele es sich um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen während des ersten Lockdowns im Frühjahr.

11.40 Uhr: Familie aus Berg ruft mit Weihnachtshaus zur Spende auf

Um Spenden für die Kinderstation in Neumarkt in der Oberpfalz zu sammeln, hat Familie Gruber ihr Haus in dieser Vorweihnachtszeit wieder besonders aufwendig geschmückt. Die Familie lädt alle dazu ein, sich das dekorierte Haus in Berg bei Neumarkt anzuschauen und zu spenden. Die Aktion findet in der Adventszeit immer Freitag bis Sonntag von jeweils 17 bis 20 Uhr in der Richtheimer Hauptstraße 21 in Berg statt. Als Dankeschön erhalten Besucher für ihre Spende ein Päckchen selbstgemachte Butterplätzchen. Die Familie freut sich auf zahlreiches Kommen - unter Einhaltung der Corona-Regeln.