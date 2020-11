Corona-Ticker Oberpfalz: Vermehrt Coronafälle in Seniorenheimen

19.42 Uhr: Polizist bei "Querdenker"-Demo in Weiden verletzt

Bei einer Demonstration von rund 200 Kritikern der Corona-Maßnahmen ist am Abend auf dem Festplatz in Weiden ein Polizist leicht verletzt worden. Die Beamten hatten zuvor mehrere Versammlungsteilnehmer kontrolliert, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Insgesamt zeigte die Polizei nach eigenen Angaben 31 Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz an, weil sie sich auch nach mehrmaliger Aufforderung geweigert hatten, eine Maske anzulegen.

In zwei Fällen hätten die Beamten bei der Anzeigenaufnahme, so wörtlich, "unmittelbaren Zwang" anwenden müssen, berichtet die Polizei weiter. Dabei sei ein Beamter leicht verletzt worden. Gegen den Demonstrationsteilnehmer wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Polizist habe seinen Dienst anschließend aber weiter verrichten können, hieß es.

17.44 Uhr: 14 Corona-Infektionen im Kindergarten Schönsee

Im Umfeld des geschlossenen Kindergartens in Schönsee sind 14 Corona-Infektionen festgestellt worden. Das teilte das Landratsamt Schwandorf heute mit. Betroffen sind neun Kinder und fünf Mitarbeiter des Kindergartens.

15.02 Uhr: Spendenaufruf für "Menschen in Not" im Landkreis Neumarkt

Seit 34 Jahren gibt es das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins Pyrbaum zugunsten bedürftiger Menschen im Landkreis Neumarkt. In diesem Jahr muss das für den ersten Adventssonntag in der Klosterkirche Seligenporten geplante Konzert coronabedingt ausfallen. Spenden sollen aber trotzdem gesammelt werden. Bürgerschaftliche Solidarität im sozialen Bereich sei aktuell eine der wichtigsten Aufgaben, sagte Neumarkts Landrat Willibald Gailler in einem Spendenaufruf. Bei den bisher 34 Adventskonzerten konnten mehr als 100.000 Euro eingenommen werden. Das Spendenkonto der Aktion "Menschen in Not": DE79 7605 2080 0008 4135 85

09.16 Uhr: Neustadt an der Waldnaab startet virtuelle Bühne für Künstler

Damit der November zu Corona-Zeiten ein bisschen abwechslungsreicher wird, startet der Landkreis Neustadt an der Waldnaab die "Couch-Kulturwoche". Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Künstler bieten auf der virtuellen Auftrittsplattform ab Montag, 25.11., ein vielseitiges Programm aus Theater, Literatur und Musik, heißt es in einer Mitteilung. Jeden Abend ab 19 Uhr kann auf Facebook und Youtube die "Couch-Kultur" verfolgt werden.

7.29 Uhr: Landkreis Schwandorf mit höchster Sieben-Tages-Inzidenz

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Oberpfalz bleibt unverändert hoch. Aktueller Spitzenreiter bei den registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen ist nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts der Landkreis Schwandorf mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 236,7. Es folgen die Stadt Weiden mit 224,6 und der Landkreis Amberg-Sulzbach mit 211,5. Den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert weist aktuell der Landkreis Tirschenreuth mit 120,8 auf.