Corona-Ticker Oberpfalz: Jahn-Heimspiel wird Geisterspiel

15:00 Uhr: Landkreis Cham überschreitet Grenzwert von 50

Der 7-Tages-Inzidenzwert des Landkreises Cham hat die kritische Marke von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner überstiegen. Das meldet das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag. Ab diesem Inzidenzwert gilt die Maskenpflicht an Schulen für alle Jahrgangsstufen, der gemeinsame Aufenthalt wird auf zwei Hausstände oder höchstens fünf Personen begrenzt und die Sperrstunde gilt bereits ab 22 Uhr. In dieser Zeit dürfen keine Speisen und Getränke in Gastrobetrieben abgegeben werden. Auch an Tankstellen dürfen keine alkoholischen Getränke verkauft werden. Überall dort, wo Menschen enger oder länger zusammenkommen und die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht.

Regelungen für Schulen und Kitas

Weitere Verschärfungen sind derzeit nicht vorgesehen, so das Landratsamt. Insbesondere bleibt es an den Schulen mit Ausnahme der Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen bei den bisherigen Regelungen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Unterrichtsraum wird nicht angeordnet. Der Präsenzunterricht findet weiterhin statt. Auch für die Kindertagesstätten ändert sich vorerst nichts. Die Größe der festen Gruppen bleibt. Für Kindergartenkinder besteht auch keine Maskenpflicht.

Diese Entscheidung des Gesundheitsamtes am Landratsamt Cham beruht darauf, dass in den Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Cham bis jetzt keine signifikante Ausweitung des Infektionsgeschehens festgestellt wurde. Landrat Franz Löffler ist froh darüber: "Mir zeigt das, dass sich Schüler und Lehrer an die Regeln halten. Ich danke allen Beteiligten dafür und hoffe, dass dies auch weiterhin gelingt und Distanzunterricht oder Schichtmodelle in Schule und Kindergarten vermieden werden können."

14:50 Uhr: Offenbar keine Infektionen nach Gottesdienst

Niederbayern und der Oberpfalz hat es offenbar bisher keine Infektionen nach dem Besuch von Gottesdiensten gegeben. Das habe eine Nachfrage des Bistums Regensburg bei den Verantwortlichen beider Regierungsbezirke ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums. So sei bislang von den zuständigen Gesundheitsämtern kein Infektionsgeschehen gemeldet worden, das von einem Gottesdienst ausging. Grundsätzlich seien die Gesundheitsämter verpflichtet, Infektionsgeschehen mit mindestens zwei Personen in einem Kontext zu melden. Dies gilt auch für Gottesdienste. Bei den in der Oberpfalz gemeldeten Fälle handle es sich in erster Linie um Infektionsfälle nach Feiern und privaten Zusammenkünften, hieß es von dort. Ähnlich verhält sich sich die Lage laut Regierung auch in Niederbayern. Seit Frühjahr gelten Hygieneregeln in den Kirchen, unter anderem ein Mindestabstand zwischen den Besuchern, es gibt kein Weihwasser und Gesang soll auf das Nötigste reduziert werden.

14:30 Uhr: Verschärfte Maßnahmen auch im Landkreis Neumarkt

Die Corona-Ampel steht auf "gelb". Weil die Inzidenz den Warnwert von 35 überschritten hat, treten zum Schutz der Bevölkerung ab 21.10.2020 im Landkreis Neumarkt viele zusätzliche Corona-Regeln in Kraft. Maximal zehn Personen oder 2 Haushalte bei privaten Feiern und Kontakten, ab 23 Uhr Sperrstunde und Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen, erweiterte Maskenpflicht. Eine genaue Übersicht finden sie hier.