Corona-Ticker Oberpfalz: Schwimmkurse im Hallenbad Roding

17.22 Uhr: Corona-Impfungen im Biergarten in Regensburg

In Regensburg wird es in den kommenden Tagen Corona-Sonderimpfaktionen an verschiedenen Orten geben. Die Verantwortlichen des Impfzentrums wollen dabei verstärkt die Gastronomie einbeziehen. Nach Angaben der Stadt vom Dienstag werden am Freitag von 17 bis 23 Uhr mobile Teams im Stadtpark unterwegs sein und dort Impfwillige gegen das Coronavirus impfen – unter anderem in den hier derzeit aufgestellten Freiluftbars. Daneben wird am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr ein Impfteam im Spitalgarten in Stadtamhof vor Ort sein. In beiden Fällen sollen alle, die sich an diesen Tagen vor Ort impfen lassen, ein Freigetränk erhalten. Außerdem findet im Regensburger Impfzentrum am Dultplatz am Samstag eine sogenannte „Moonlight“-Impfaktion statt. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich in der Zeit von 17.30 bis 24 Uhr impfen zu lassen. Anschließend können sich die Geimpften nebenan im Sommergarten ein Gratis-Getränk holen.