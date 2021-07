Corona-Ticker Oberpfalz: Sonderimpfaktion im Kreis Schwandorf

10.25 Uhr: Corona-Parkchaos: Steinberger See bekommt neuen Parkplatz

Am Steinberger See im Landkreis Schwandorf entsteht kurzfristig ein weiterer Parkplatz, um die Besucherströme bei schönem Wetter ohne Verkehrschaos aufnehmen zu können. Voraussichtlich könne er am Wochenende schon benutzt werden, sagte Steinbergs Bürgermeister Harald Bemmerl (SPD) dem BR.

Der provisorische, kostenpflichtige Parkplatz am Ostufer bietet etwa 80 Fahrzeugen Platz. Die Arbeiten laufen gerade. Neben dem Westufer mit der Erlebnisholzkugel und der Wasserskianlage sei in der Coronazeit auch das Ostufer mit der großen Liegewiese immer beliebter geworden, so Bemmerl.

Hier entstehen derzeit ein weiteres Café mit Fahrradverleih und eine Pump-Track-Anlage, also ein Rundkurs für Biker mit Hügeln und Steilwandkurven. Laut Bemmerl kommen an schönen Tagen rund 3.000 Menschen zum Steinberger See, dem größten See der Oberpfalz.