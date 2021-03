Corona-Ticker Oberpfalz: Grenzkontrollen bis 17. März verlängert

14.35 Uhr: Impfungen in Regensburger Senioreneinrichtungen abgeschlossen

Die Corona-Impfungen in Regensburg gehen voran. Wie die Stadt mitteilt, sind die Schutzimpfungen in den Senioreneinrichtungen jett abgeschlossen. Es würden nur noch vereinzelt Personen für eine Impfung nachgemeldet. Nun liegt der Fokus auf den über 80-Jährigen: Jede Woche werden in Regensburg rund 1.000 Seniorinnen und Senioren geimpft.

Allerdings mangele es noch an Impfstoff, der an über 80-Jährige verimpft werden kann, so Richard Leberle, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. An sie könne laut Empfehlung der Ständige Impfkommission (STIKO) aktuell nur der zugelassene Impfstoff von BioNTec und Moderna verimpft werden.

14 Uhr: Grenzkontrollen zu Tschechien werden verlängert

Deutschland hat seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol bis 17. März verlängert. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Grund dafür seien eine "verschlechterte Corona-Infektionslage in Tschechien" und eine "nicht verbesserte Infektionslage in Tirol".

13.30 Uhr: Star Inn-Gruppe schließt Hotels

Auch nach dem Corona-Lockdown werden sieben Hotels der Star Inn-Gruppe geschlossen bleiben, weil das Geld fehlt. Davon betroffen ist auch das Hotel am Regensburger Hauptbahnhof, wie jetzt bekannt wurde. "Weder Vermieter noch Investoren können die Situation derzeit kalkulieren. Weil auch die beantragten staatlichen Hilfen zunächst nicht flossen und unmittelbar vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgelehnt wurden, war es nicht möglich, die Investorensuche über den Februar hinaus fortzusetzen", erklärte Insolvenzverwalter Tobias Hirte. Das Karlsruher Amtsgericht bestätigte inzwischen, dass Insolvenzverfahren über die Star Inn Deutschland GmbH und die Star Inn Bayern GmbH mit Sitz in Regensburg eröffnet wurden.

12.00 Uhr: Immer mehr Fälle von britischer Corona-Variante im Landkreis Schwandorf

Im Landkreis Schwandorf nimmt der Anteil der Fälle, bei denen eine Corona-Neuinfektion auf die britische Virus-Variante zurückzuführen ist, weiter zu. Wie das Landratsamt am Mittag mitteilte, war in der zweiten Februar-Hälfte schon bei mehr als zwei Dritteln der Fälle - 64,6 Prozent - diese besonders ansteckende Variante des Virus verantwortlich.

11.40 Uhr: Chamer Polizei schreitet gegen Zigarettenrunden ein

Im Landkreis Cham sind die aktuellen Kontaktbeschränkungen mehrmals missachtet worden. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Demnach mussten die Beamten am Dienstag insgesamt fünfmal einschreiten, weil Personen in Gruppen zusammenstanden - teils zum Rauchen, teils zum Biertrinken. So wurden zum Beispiel zwei 23-Jährige und ein 24-Jähriger am Nachmittag im Funpark Quadfeldmühle aufgegriffen. Sie konnten "keinen triftigen Grund für ihre Zusammenkunft" nennen, so die Polizei. Daneben wurden am Parkplatz eines Baumarkts fünf Personen aus verschiedenen Haushalten beim gemeinsamen Rauchen angetroffen. Im Parkdeck am Schulberg kamen ebenfalls fünf Personen aus unterschiedlichen Hausständen unerlaubt zusammen.

09.50 Uhr: Landkreis Regensburg baut Impfkapazität aus

Der Landkreis Regensburg erhöht in den kommenden Wochen seine Impfkapazität. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor. Bereits ab dieser Woche hat das Impfzentrum am Standort Schierling zusätzlich samstags geöffnet. Daneben ist jeweils ein weiteres Impfzentrum in Hemau und in Wörth an der Donau in Vorbereitung. Das Impfzentrum in Hemau soll in der Tangrintelhalle entstehen und ab April bereit sein. Im Impfzentrum Wörth an der Donau könnten die ersten Dosen Ende März/Anfang April verimpft werden. Für Sondertermine - zum Beispiel für Lehrkräfte, Erzieher und weiteres Kinderbetreuungspersonal - wurde zudem temporär die Impfstation im Klosterstadel Pielenhofen eingerichtet.

Durch entsprechende Erweiterungen und je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs könnten in den Impfzentren des Landkreises künftig bis zu 1.200 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden, heißt es in der Mitteilung. Von den drei derzeit eingesetzten Impfstoffen BionTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca gebe es keine Lagerbestände. Alles werde schnellstmöglich verimpft, so das Landratsamt.