Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz in Oberfranken bei 209

18.30 Uhr: Verschärfung der Corona-Regeln in Coburg

Aufgrund der hohen Infektionszahlen in Coburg werden die Corona-Regelungen weiter verschärft. Wie die Stadt Coburg in einer Pressmitteilung bekannt gibt, gelten die neuen Regeln ab am 31. Dezember um 0 Uhr und vorerst bis zum 10. Januar. Sie gelten nur für die Stadt selbst. So dürfen Haushalte in der Stadt Coburg künftig nur noch Besuch von einem konkret benannten anderen Hausstand erhalten und sich auch nur mit diesem unter freiem Himmel aufhalten. Weiterhin gilt die Beschränkung dabei auf maximal fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Für Besuche in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für betreute Wohngemeinschaften gilt außerdem eine Beschränkung der Besuchszeit von maximal 30 Minuten pro Patient und Tag. Besuche sind nur außerhalb des Zimmers erlaubt. Eine Ausnahme gilt für bettlägerige Personen. Jeder Besucher hat eine FFP2-Maske zu tragen. Versammlungen in geschlossenen Räumen sind weiterhin untersagt. Versammlungen unter freiem Himmel sind auf maximal 25 Personen und eine Dauer von 60 Minuten begrenzt. Es ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Gottesdienste in Gebäuden sind nun grundsätzlich untersagt. Bei Gottesdiensten im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 50 Personen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist zwingend erforderlich. Außerdem sind Tätigkeiten bei Veranstaltungen, für die ein Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Rauchen oder die Benutzung von Blasinstrumenten oder Trillerpfeifen untersagt.

15.27 Uhr: Weitere 396 Personen in Oberfranken infiziert

In Oberfranken haben sich seit gestern nachweislich weitere 396 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 22.345 gestiegen. Oberfranken weist derzeit einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 209.04 auf. Den höchsten Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner hat nach wie vor die Stadt Coburg mit 547,9. Der Hotspot Coburg ist damit Spitzenreiter bei den Corona-Werten in Oberfranken und Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 68,5. Damit weist die Stadt Bamberg bayernweit den zweitniedrigsten Wert auf. Nur im Landkreis Würzburg ist der Inzidenzwert mit 53,60 noch niedriger. 579 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern kamen zwölf Todesfälle dazu.

12.44 Uhr: Corona-Impfzentren: Stopp bei Terminvergabe in Bayreuth und Pegnitz

Die Terminvergabe für Impfungen in den Impfzentren in der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth und in der Sana-Klinik in Pegnitz ist vorerst gestoppt worden. Wie das Landratsamt Bayreuth heute mitteilte, werden die Impfungen zunächst nur bis zum 4. Januar erfolgen. Weitere Termine zur Impfung können vereinbart werden, sobald klar ist, wann und wieviel weiterer Impfstoff in die Region geliefert wird. "Die Nachfrage nach Impfterminen ist sehr groß. Wir können aber auch immer nur so viele Termine vergeben, wie auch Impfstoff zur Verfügung steht. Daher bitten wir um Verständnis, dass zurzeit über die telefonische Terminvergabe-Hotline keine weiteren Termine vergeben werden", erklärt Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler). Die Impfungen in den besagten Impfzentren haben am Dienstag (30.12.20) begonnen. Landrat Wiedemann spricht von einem gelungenen Auftakt.