Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert in Coburg über 500

15.26 Uhr: Coburg bei Inzidenzwert Spitzenreiter in Bayern

In Oberfranken haben sich 589 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet heute das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberfranken bei 242 und damit über dem bayernweiten Durchschnitt von 209. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion ist im Regierungsbezirk um zwölf gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind in Oberfranken damit 523 Menschen mit oder an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Innerhalb Oberfrankens weist die Stadt Coburg den höchsten Inzidenzwert auf. Von 100.000 Menschen infizieren sich dort derzeit 519 innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus. Damit ist Coburg auch Spitzenreiter in Bayern. Deutschlandweit ist es der fünfthöchste Wert.

14.31 Uhr: Weitere Corona-Fälle in Altenheimen

Im Seniorenheim Haus am Klosterhof der Diakonie in Hof sind vier weitere Bewohner, sowie ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Das meldet das Landratsamt Hof. Demnach sind dort derzeit 32 Personen Corona-positiv. In einem Seniorenheim in der Stadt Hof wurden ein Mitarbeiter und ein Bewohner positiv auf das Virus getestet. Im Haus Kamilla in Hof wurden acht weiterer Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Insgesamt konnten bisher 35 Bewohner, sowie 23 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet werden. Die komplette Einrichtung befindet sich unter Quarantäne.

Im Wohn- und Pflegeheim Gut Münchenreuth in Feilitzsch konnten 23 weitere Corona-Fälle festgestellt werden. Somit sind aktuell 55 positive Fälle bekannt. Die Einrichtung befindet sich bis einschließlich 6. Januar in Quarantäne. Im Seniorenheim der Diakonie in Helmbrechts wurde ein weiterer Bewohner positiv auf das Virus getestet. Hier konnten bisher insgesamt 20 Fälle festgestellt werden.

In der Alexander von Humboldt Klinik wurden drei weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Somit handelt es sich hier derzeit um 42 Fälle, wobei jedoch nicht alle betroffenen Patienten Bürgerinnen oder Bürger von Stadt und Landkreis Hof sind. Sie werden an ihren Heimatorten als Fälle gezählt. Die Klinik hat seit 19.12. Aufnahmestopp.