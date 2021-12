Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz in Wunsiedel sinkt unter 100

17.46 Uhr: Inzidenz in Oberfranken auf 192,1 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt aktuell bei 192,1 und ist seit gestern um 9,2 Punkte gesunken. Von den sieben bayerischen Regierungsbezirken hat Oberfranken damit die zweithöchste Inzidenz nach Schwaben (197,5), meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen (Stand: 29.12.21, 08.00 Uhr). Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 180,8 und ist um 11,7 Punkte niedriger als gestern.

Seit gestern sind 507 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL 99.780 Corona-Fälle. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.989 Personen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern sind acht Todesfälle hinzugekommen.

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist laut Robert Koch-Institut (RKI) mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen. Folglich könnten die Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben.

15.24 Uhr: Kinderimpfungen am Dreikönigstag in Kronach

Das Kronacher Impfzentrum bietet am Dreikönigstag (06.01.22) Kinderimpfungen an. Das hat das Landratsamt Kronach mitgeteilt. Eltern, die ihre Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahre impfen lassen wollen, können ihr Interesse per E-Mail an das Impfzentrum mitteilen: impftermin@lra-kc.bayern.de

Benötigt werden die Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums rufen zurück und vereinbaren einen Termin. Eine Terminvereinbarung ist auch telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr möglich (09261/678666). Aufgrund der großen Nachfrage kann es zu Wartezeiten am Telefon kommen.

12.25 Uhr: Fifty-Fifty-Taxi im Kreis Bayreuth vorerst eingestellt

Weil die Diskotheken wegen der Corona-Pandemie schließen mussten, fahren im Landkreis Bayreuth bis auf Weiteres keine Fifty-Fifty-Taxis mehr. Das teilte das Landratsamt Bayreuth mit.

Mit dem Fifty-Fifty-Taxi konnten Fahrgäste zum halben Preis zu Diskotheken und Gaststätten sowie wieder nach Hause fahren. Das Angebot galt von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils von 21.00 bis 05.00 Uhr. Die Hälfte des Fahrpreises übernahm der Landkreis.

11.14 Uhr: Omikron-Fälle an Gymnasium in Pegnitz

An einem Gymnasium in Pegnitz im Landkreis Bayreuth hat es zwei Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus gegeben. Das bestätigt das Bayreuther Landratsamt dem BR am Mittwoch auf Anfrage. Demnach habe dem Gesundheitsamt bereits am vergangenen Donnerstag, nur einen Tag vor Heiligabend, ein positives Laborergebnis mit dem Nachweis der Omikron-Variante vorgelegen. Dieser erste Fall betreffe ein Gymnasium in Pegnitz. Inzwischen seien insgesamt zwei Indexfälle bekannt. Das Gesundheitsamt habe eine 14-tägige Isolation für die beiden Omikron-Fälle sowie 79 Kontaktpersonen angeordnet. Die Infizierten leiden unter eher leichten Symptomen, heißt es aus dem Bayreuther Gesundheitsamt.

07.48 Uhr: Ansammlungsverbote zum Jahreswechsel im Kreis Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels gilt an öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen zum Jahreswechsel ein Ansammlungsverbot. Das hat das Landratsamt Lichtenfels am Dienstag in Form einer Allgemeinverfügung angekündigt. Demnach sind zwischen dem 31. Dezember 2021, 15.00 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 09.00 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Personen auf einigen öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen und in ihrem weiteren Umfeld untersagt. Betroffen sind die Marktplätze in Weismain, Lichtenfels, Burgkunstadt und Bad Staffelstein, sowie das Gelände des Schützenplatzes Lichtenfels und das Plateau sowie die Felsen des Staffelberges. Über zehn Personen hinausgehende Menschenansammlungen, auf den genannten Plätzen haben sich unverzüglich zu zerstreuen, heißt es aus dem Landratsamt. Ähnliche Beschränkungen gelten auch in anderen fränkischen Städten wie Nürnberg, Würzburg und Bayreuth.

05.35 Uhr: Sinkende Inzidenzwerte in fast allen Städten und Landkreisen

In den meisten Städten und Landkreisen in Oberfranken ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 24 Stunden gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Demnach ist der Inzidenzwert in zehn Städten und Landkreisen gefallen und nur in drei Regionen gestiegen. Das RKI weist weiter darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet und gemeldet werde. Demnach sei das Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland unvollständig.

In diesen Städten und Landkreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: Stadt Bamberg 160,4 (Vortag: 198,2), Landkreis Bamberg 221,0 (Vortag: 234,6), Landkreis Coburg 250,7 (Vortag: 263,4), Landkreis Forchheim 121,8 (Vortag: 169,0), Stadt Hof 208,1 (Vortag: 239,1), Landkreis Hof 209,5 (221,6), Landkreis Kronach 201,9 (Vortag: 245,6), Landkreis Kulmbach 119,0 (Vortag: 140,0), Landkreis Lichtenfels 211,3 (Vortag: 310,2), Landkreis Wunsiedel 104,2 (Vortag: 119,5).

In diesen Städten und Landkreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen: Stadt Bayreuth 118,8 (Vortag: 109,4), Landkreis Bayreuth 164,0 (Vortag: 131,2), Stadt Coburg 279,1 (Vortag: 271,8).