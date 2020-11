Corona-Ticker Oberfranken: 210 Neuinfektionen an einem Tag

14.35 Uhr: 210 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

In Oberfranken haben sich seit Beginn der Pandemie 8.405 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, hat sich die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Vortag um 210 erhöht. Die meisten Neuinfektionen gibt es im Landkreis Coburg mit 37 Fällen, gefolgt von den Landkreisen Bamberg und Forchheim mit jeweils 29 Fällen und dem Kreis Kronach mit 23 neuen Fällen. Die wenigsten Neuansteckungen gegenüber dem Vortag meldet die Stadt Bamberg mit zwei Fällen, gefolgt von der Stadt Hof mit fünf und dem Landkreis Kulmbach mit sechs Neuinfektionen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt in Oberfranken bei 124,28. Damit hat von den sieben bayerischen Regierungsbezirken nur Unterfranken mit 118,40 einen noch geringeren Inzidenzwert als Oberfranken. In Oberfranken sind seit Ausbruch der Pandemie 263 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das sind zwei Todesfälle mehr als am Vortag.