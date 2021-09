Corona-Ticker Oberfranken: Ab heute 3G-Regel in Bayreuth

15.09 Uhr: Landkreis Bamberg: Reihentestung in Pflegeheim

Das Landratsamt Bamberg führt heute eine Reihentestung in einem Pflegeheim durch. "Eine Handvoll Mitarbeiter und Bewohner" der Einrichtung im Landkreis sei am Sonntag und Montag positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte das Landratsamt mit. Es sei das erste Mal seit Mai in diesem Jahr gewesen, dass sich mehrere Personen einer Einrichtung innerhalb eines kurzen Zeitraums mit dem Coronavirus infiziert hätten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Zahl der Personen, die sich angesteckt hätten, teilte das Landratsamt nicht mit. Bisher hätte es in Heimen nur vereinzelte Neuinfektionen gegeben.

10.57 Uhr: Landkreis Kronach: 3G-Regel fällt wieder weg

Der Landkreis Kronach hat heute die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 den dritten Tag in Folge unterschritten. Damit fällt in der Region ab Donnerstag die sogenannte 3G-Regel in Innenbereichen weg, heißt es aus dem Landratsamt Kronach. Demnach sind Betreiber von Restaurants, Fitnessstudios oder Kinos nicht mehr verpflichtet, Impfnachweise, Genesenen- oder Testnachweise zu kontrollieren. Der Landkreis Kronach verzeichnet laut Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 31,6 (Stand: 21.09.21, 03.16 Uhr). Die 3G-Regel war im Landkreis Kronach erst am vergangenen Sonntag in Kraft getreten.

09.16 Uhr: Ab Donnerstag greift die 3G-Regel in der Stadt Bayreuth

Weil Bayreuth heute den dritten Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten hat, gilt ab Donnerstag in der Stadt die sogenannte 3G-Regel. Demnach ist für die Teilnahme an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Personen in geschlossenen, nichtprivaten Räumen ein negativer Corona-Test erforderlich, teilt die Stadt mit. Folglich sind davon neben Restaurants, Schwimmbädern und Hochschulen auch Krankenhäuser betroffen.

Vollständig geimpfte und genesene Personen, Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden, sind von der Testpflicht ausgenommen, heißt es aus dem Bayreuther Rathaus. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die Inzidenz in der Stadt aktuell 48,6 (Stand: 21.09.21, 03.16 Uhr).

05.15 Uhr: Alle Kommunen in Oberfranken unter 100er Inzidenz

In Oberfranken liegen alle Städte und Landkreise bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter dem Wert von 100. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 21.09.2021, 03.16 Uhr). Den höchsten Wert im Bezirk meldet die Stadt Bamberg mit 76,9, gefolgt von der Stadt Coburg mit 71,0. Die Landkreise Coburg (68,2), Forchheim (60,9) und Bamberg (58,3) weisen alle einen Inzidenzwert von mehr als 50 auf. Alle anderen Kommunen liegen unter diesem Wert: Stadt Bayreuth (48,6), Landkreis Lichtenfels (45,0), Kulmbach (35,0), Landkreis Hof (33,9), Landkreis Kronach (31,6) und Landkreis Bayreuth (29,9).