Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz in Bamberg wieder unter 50

14.49 Uhr: Inzidenz in Oberfranken minimal gestiegen

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat in Oberfranken seit gestern 14 zusätzliche Corona-Fälle registriert. Insgesamt meldet das LGL für Oberfranken 57.157 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie (Stand: 18.08.21, 8.00 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt bei 16,5 und ist gegenüber gestern um 0,3 leicht gestiegen. Sie ist die niedrigste in Bayern. Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 28,1.

Die höchste Inzidenz in Oberfranken verzeichnet die Stadt Bamberg mit einem Wert von 47,8. Es ist der höchste Wert in Bayern. Gegenüber gestern ist die Inzidenz in Bamberg unter die kritische Marke von 50 gesunken, ab der Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen verschärft werden.

Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberfranken und Bayern verzeichnet der Landkreis Lichtenfels mit 6,0. Es folgen die Landkreise Forchheim mit 7,8 und Kulmbach mit 8,4. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.663 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Es ist kein neuer Todesfall hinzugekommen.

14.28 Uhr: Bereits 800 Jugendliche in Region Bamberg geimpft

Im Impfzentrum Bamberg haben sich bereits 800 Jugendliche gegen Covid-19 impfen lassen. Das sind 5,3 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Stadt und Landkreis Bamberg, teilte das Landratsamt Bamberg mit. Das Impfzentrum sei vorbereitet, diese Altersgruppe mit Vakzinen zu versorgen. In Stadt und Landkreis Bamberg gibt es 15.000 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren.

Um einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, wollen Landkreis und Stadt Bamberg Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in der letzten Ferienwoche über die Schulen einen kostenlosen Schnelltest zur Verfügung stellen. Mögliche Infektionen von Reiserückkehrer sollen so frühzeitig erkannt werden.

11.15 Uhr: Auffrischungsimpfungen ab Montag in Kulmbach

Ab dem kommenden Montag können Bürger im Impfzentrum des Landkreises Kulmbach zur Auffrischung gegen das Coronavirus geimpft werden. Voraussetzung ist, dass die vollständige Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt, heißt es aus dem Landratsamt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Drittimpfung erfolgt mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna. Und zwar unabhängig davon, mit welchem Impfstoff die erste Impfserie abgeschlossen wurde.

In Bayern ist seit gestern mit den Auffrischungsimpfungen gestartet worden. Die Gesundheitsministerkonferenz hat zudem die Zielgruppen für Drittimpfungen festgelegt. Dazu gehören Bewohner von Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen mit psychisch oder körperlich kranken Gruppen. Daneben zählen auch Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche, Pflegebedürftige und Menschen ab 80 Jahren dazu. „Es ist genügend Impfstoff auch für Drittimpfungen vorhanden. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf den Erst-und Zweitimpfungen“, betont Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner (FW).

07.04 Uhr: Inzidenzwert in Bamberg sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Bamberg ist wieder gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert am Dienstagmorgen bei 47,8. Es ist nach wie vor der höchste Inzidenzwert in Oberfranken, aber noch am Vortag hatte das RKI für die Stadt einen Wert von 50,4 vermeldet. Wäre der Grenzwert 50 weitere zwei Tage überschritten worden, hätten wieder strengere Corona-Regeln in Bamberg gegolten. Unter anderem wäre dann die Anzahl der Personen bei Treffen im Freien und in geschlossenen Räumen begrenzt worden. Nach Angaben des Landratsamtes sind die zuletzt hohen Werte in Bamberg auf einen Corona-Ausbruch in einer Familie zurückzuführen. In deren Umfeld seien 30 Infektionen gemeldet worden. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, seien PCR-Reihentestungen durchgeführt worden.

Im Landkreis Bamberg liegt der Inzidenzwert unterdessen bei 21,7, in allen anderen kreisfreien Städten und Landkreisen unter 20. Den mit 6,0 niedrigsten Inzidenzwert im Bezirk meldet das RKI für den Landkreis Lichtenfels.