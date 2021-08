Corona-Ticker Oberfranken: Impfaktion am Hofer Eisteich-Gelände

10.16 Uhr: Landessportverband organisiert Impfaktion in Hof

"Wir tun's für den Sport": Unter diesem Motto findet morgen am sogenannten "Eisteich-Gelände" in Hof eine Impfaktion statt. Das Angebot gilt laut einer Pressemitteilung der Stadt Hof für Jugendliche und Erwachsene ohne Altersbeschränkung. Organisiert wird diese Impfaktion vom Schwimmverein Hof zusammen mit dem Impfzentrum Hof, dem Gesundheitsministerium und dem Sportkreis des Bayerischen Landessportverbands (BLSV).

Wie die Stadt Hof mitteilt, kann sich jeder ohne Voranmeldung zwischen 13.30 und 18.30 Uhr an der Gaststätte am Eisteich-Gelände am Rande des Hofer Theresienstein-Parks impfen lassen. Zur Auswahl stehen die Vakzine von Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson. Mitzubringen sind ein Ausweis-Dokument und falls bereits vorhanden das Impfbuch oder der Nachweis über eine Corona-Erkrankung.

6.31 Uhr: Bamberg weiter mit höchstem Inzidenzwert

Die Stadt Bamberg hat weiter den höchsten Inzidenzwert in Oberfranken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert am Donnerstag bei 29,7. Gestern lag die Inzidenz dort um sechseinhalb Punkte niedriger. Der Grund für den hohen Wert sind 23 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage. Wie schon am Vortag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 21,8 liegt die Stadt Hof. Alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk weisen einen Inzidenzwert unter 20 auf. Dazu zählen die Landkreise Lichtenfels (16,5), Coburg (12,7), Bamberg (11,6), Kulmbach (11,2) und Wunsiedel (11,0), die Stadt Bayreuth (10,7) und der Landkreis Kronach (10,5). Inzidenzwerte unter zehn meldet das RKI unterdessen für die Landkreise Bayreuth (7,7) und Hof (7,4) sowie für die Stadt Coburg (7,3). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken hat weiter der Landkreis Forchheim. Dort liegt der Wert wie schon am Vortag bei 4,3.