Corona-Ticker Oberfranken: Schulen zu und Gurgeltests

07.08 Uhr: Kein Präsenzunterricht mehr im Landkreis Kulmbach bis nach Ostern

Wegen des hohen Inzidenzwertes findet in den Schulen im Landkreis Kulmbach bis nach den Osterferien kein Präsenz- oder Wechselunterricht mehr statt. Wie der Landkreis mitteilt, sei der Inzidenzwert zuvor sprunghaft auf jetzt 313 angestiegen. Das ist einer der höchsten Werte in ganz Deutschland. Erst am Montag hatte für viele Schüler nach wochenlanger Pause wieder der Präsenzunterricht begonnen, der eigentlich die gesamte Woche andauern sollte. Maßgeblich dafür, dass dieser nun vorher beendet wird, seien 68 neue Corona-Infektionen, die dem Gesundheitsamt alleine am Dienstag gemeldet worden seien. Über 80 Prozent der neu gemeldeten Infektionen gingen im Landkreis Kulmbach mittlerweile auf die hoch ansteckende britische Mutation des Coronavirus zurück, heißt es. Von der Schließung seien daher auch die Abiturjahrgänge betroffen, die allerdings zum Ablegen von Prüfungen in die Schule kommen dürfen. Auch die Kitas im Landkreis Kulmbach bieten bis nach den Osterferien nur Notbetreuung an. Die Osterferien enden in Bayern in diesem Jahr am 10. April.

06.05 Uhr: Neues Testkonzept für Grundschüler wird vorgestellt

Der Landkreis Wunsiedel stellt heute ein neues Test-Konzept zum Corona-Screening von Grundschulkindern vor. Das Verfahren werde seit vergangener Woche in den Notgruppen der Grundschulen angewendet und habe inzwischen viel Aufmerksamkeit erregt, teilte das Landratsamt in einem Schreiben mit. Sofern das Gesundheitsministerium zustimme, solle es verstetigt und ausgebaut werden. Im Zuge des Verfahrens müssten die Kinder zweimal pro Woche einen Gurgeltest machen, hieß es weiter. Dieser werde im Nachgang gemischt, was einen PCR-Test für den gesamten Klassenverbund zu ermögliche. Erst wenn dieser positiv ausfalle, würden die Kinder einzeln mit einen herkömmlichen PCR-Test nachgetestet, um im Anschluss alle erforderlichen Maßnahmen einleiten zu können. Das Verfahren sei gut geeignet für ein engmaschiges Screening von Grundschulen, das auch mit kleineren Kindern gut umgesetzt werden könne. Bei der Vorstellung des Verfahrens wird das durchführende Labor anwesend sein, zudem werden Kinder das Verfahren vorführen. Wegen des hohen Inzidenzwerts im Landkreis Wunsiedel sind die Schulen dort nach wie vor geschlossen.