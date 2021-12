Corona-Ticker Oberfranken: Höchste Inzidenz in Lichtenfels

06.00 Uhr: Höchste Inzidenz im Kreis Lichtenfels

Der Landkreis Lichtenfels weist aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert in Lichtenfels leicht angestiegen: von 307,2 auf 308,7. In vielen oberfränkischen Regionen ist der Inzidenzwert seit gestern gefallen. Das RKI weist jedoch darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet und gemeldet werde. Dadurch ergebe sich ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage.

In diesen oberfränkischen Städten und Landkreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: Stadt Bayreuth 121,5 (Vortag: 132,3), Stadt Coburg 271,8 (Vortag: 315,9), Landkreis Coburg 277,2 (Vortag: 344,2), Stadt Hof 236,9 (Vortag: 292,2), Landkreis Hof 202,1 (Vortag: 241,2), Landkreis Kronach 248,7 (Vortag: 316,5), Landkreis Kulmbach 138,6 (Vortag: 152,6), Landkreis Wunsiedel 120,9 (Vortag: 132,0).

In diesen oberfränkischen Städten und Landkreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen: Stadt Bamberg 194,3 (Vortag: 187,8), Landkreis Bamberg 233,9 (Vortag: 220,3), Landkreis Forchheim 177,5 (Vortag: 170,7), Landkreis Lichtenfels 308,7 (Vortag: 307,2).

Im Landkreis Bayreuth beträgt der Inzidenzwert heute 147,6 und ist seit gestern unverändert.