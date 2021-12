Corona-Ticker Oberfranken: Thermen-Gutscheine für Pflegekräfte

15.42 Uhr: LGL meldet 13 Todesfälle in Verbindung mit Corona

In Oberfranken sind innerhalb eines Tages 560 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verzeichnet Oberfranken seit gestern zudem 13 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus (Stand: 8 Uhr). In ganz Bayern sind innerhalb eines Tages 106 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken beträgt 497,8. Gestern hatte sie bei 480,8 gelegen. Bayernweit liegt der Wert bei 521,0.

14.54 Uhr: Hof bereitet sich auf Impfungen für Kinder vor

Stadt und Landkreis Hof liegen mit einer Impfquote von fast 75 Prozent über dem bayerischen und bundesweiten Durchschnitt. Die erfolgreiche Impfstrategie wird weiter ausgebaut: Bis zum Jahresende bietet das Impfzentrum zusammen mit zahlreichen Ärztinnen und Ärzten bislang 33 Sonder-Impfaktionen in der ganzen Region an, zum Beispiel in Turnhallen. Dies erklärten Landrat Oliver Bär (CSU) und Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) am Rande einer Impfaktion in der Göstrahalle in Köditz.

Neben den ständigen Impfmöglichkeiten im Impfzentrum und in den Arztpraxen seien die Impfaktionen im Landkreis die dritte Säule der Hofer Strategie, so der Landrat. Die Menschen nutzen das Angebot momentan vor allem für Booster-Impfungen. "Da liegen wir bereits mit 24 Prozent in der Region Hof über dem Durchschnitt, bundesweit sind es etwa 17 Prozent", so Landrat Bär.

Dass die Hofer Impfaktionen auch von Menschen zum Beispiel aus Bayreuth, Nürnberg und vor allem aus dem angrenzenden Sachsen und Thüringen genutzt werden, begrüßt Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ausdrücklich: "Jeder, der sich impfen lässt, ist ein Gewinn. Unsere Regionen sind eng miteinander verbunden, zum Beispiel durch Berufspendler."

Um auch bei den Erstimpfungen die Quote zu erhöhen, seien dafür jederzeit spontane Impfungen ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum möglich. Das Hofer Impfzentrum bereite sich außerdem bereits auf möglichen Impfungen von kleineren Kindern vor. Bis Mitte Dezember wird eine Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) erwartet.

11.16 Uhr: Weitere Sonderimpfaktionen in Stadt und Landkreis Hof

Im Rahmen des in Stadt und Landkreis Hof ausgerufenen Impfmonats Dezember finden in dieser Woche weitere Impfaktionen statt. Am Donnerstag wird von 11 bis 17.30 Uhr in der Hofer Freiheitshalle geimpft. Am Freitag findet von 11 bis 17.30 Uhr eine Impfaktion gegen das Coronavirus im Rathaus von Selbitz statt.

Für beide Aktionen ist eine Voranmeldung über die Impfhotline (09281/57-777) oder die Internetseite der Impfzentren in Bayern nötig. Geimpft wird mit einem mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna. Das Angebot richtet sich in erster Linie an ältere Bürgerinnen und Bürger, die nur eingeschränkt mobil sind.

Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und ein Impfpass. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen.

07.30 Uhr: Höchste Inzidenz weiter im Landkreis Bamberg

Der Landkreis Bamberg hat unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Oberfranken weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen (Stand: 03:26 Uhr) meldet, liegt der Wert derzeit bei 843,4. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert aber um etwa zehn Punkte gesunken. Den zweithöchsten Inzidenzwert im Bezirk meldet das RKI mit 717,4 für den Landkreis Kronach. Hier lag die Zahl am Dienstag noch um fast 20 Punkte höher. Es folgt der Landkreis Coburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 673,4. Das ist ein um rund 20 Punkte höherer Wert als noch am Vortag.

Die weiteren Werte: Landkreis Lichtenfels (607,0), Stadt Bamberg (499,5), Stadt Coburg (470,1), Landkreis Forchheim (428,0), Landkreis Hof (395,7), Stadt Hof (352,0), Stadt Bayreuth (334,9), Landkreis Bayreuth (325,0), Landkreis Kulmbach (270,2). Die niedrigste Inzidenz in Oberfranken weist derzeit der Landkreis Wunsiedel auf. Hier liegt der Wert nach Angaben des RKI bei 269,5.

Für ganz Oberfranken meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gestern einen leicht rückläufigen Inzidenzwert von jetzt 480,8. Nur Unter- und Mittelfranken haben in Bayern niedrigere Werte.