Corona-Ticker Oberfranken: Höchste Inzidenz im Bezirk in Bamberg

16.23 Uhr: Inzidenzwert Null in Kulmbach und Coburg

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat in Oberfranken seit gestern zwei neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt meldet das LGL für Oberfranken 56.555 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberfranken bei 5,9. Sie liegt unter dem bayernweiten Durchschnittswert von 7,3. Die höchste Inzidenz in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit einem Wert von 24,0. Es ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) der zweithöchste Wert in Bayern und Deutschland. Den höchsten Wert verzeichnet der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Oberbayern mit 24,2. Eine Null-Inzidenz in Oberfranken melden die Landkreise Kulmbach und Coburg sowie die Stadt Coburg. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.661 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

13.36 Uhr: Impfaktion für Jugendliche in Bayreuth

Bayreuther Kinder und Jugendliche können sich am kommenden Samstag gegen das Coronavirus impfen lassen. Impfwilligen zwischen zwölf und 17 Jahren soll der Impfstoff von Biontech gespritzt werden, heißt es auf der Website der Stadt Bayreuth. Die Kinder und Jugendlichen müssen in Begleitung ihrer Eltern erscheinen. Auch eine Anmeldung auf der Online-Plattform "BayIMCO" ist nötig. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Impf-Hotline (0921 728-700), die von 8 bis 13 Uhr erreichbar ist. Die Zweitimpfung ist für den 28. August angesetzt und findet ebenfalls im Impfzentrum in der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth statt. Das Angebot gilt nur für Kinder und Jugendliche aus Stadt und Landkreis Bayreuth.

Der Einsatz von Biontech bei Kindern und Jugendlichen ohne Vorerkrankungen wird derzeit von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung möglich, so das Landratsamt Bayreuth.

6.24 Uhr: Hofer Inzidenz: Gleicher Wert, aber nicht mehr der höchste

Gemäß den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Stadt Hof nicht mehr die deutschlandweit höchste Inzidenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hof sei zwar unverändert bei 24,0, aber der oberbayerische Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen liegt bei 24,2 und hat somit deutschlandweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Den zweithöchsten Inzidenzwert in Oberfranken meldet das RKI aktuell für die Stadt Bamberg mit 11,6. Stadt und Landkreis Coburg sowie der Landkreis Kulmbach haben nach wie vor eine Inzidenz von null.