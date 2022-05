Corona-Ticker Oberfranken: Lage in Bamberg entspannt sich

12.47 Uhr: Corona-Lage in Bamberg entspannt sich

Erstmals seit Januar ist die Corona-Inzidenz in Stadt und Landkreis Bamberg wieder unter 1.000 gesunken. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis bei 899,0 und für die Stadt bei 757,8. Wie der gemeinsame Krisenstab mitteilt, hat sich im April die Zahl der Neuinfektionen mit 11.000 im Vergleich zum Vormonat (26.000) mehr als halbiert.

Aktuell sind 2.904 Corona-Infizierte in Stadt und Landkreis Bamberg gemeldet, davon 943 in Bamberg, 167 in Hirschaid und 130 in Strullendorf. Auch die Lage an den Kliniken habe sich damit stabilisiert, erklärt das Landratsamt. Lediglich in den Seniorenheimen sei die Personalsituation noch angespannt. Eine Impfnachfrage gebe es aktuell fast ausschließlich nur noch für Booster-Impfungen, so das Landratsamt Bamberg weiter.